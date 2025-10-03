Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

ALEMANIA

Avistan drones en el aeropuerto de Múnich que obligan a cancelar 17 vuelos

El aeropuerto, el segundo más grande de Alemania, ha reabierto tras varias horas cerrado.

El aeropuerto de Múnich, Alemania, en una foto de archivo

Drones en el aeropuerto de Múnich | Europa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El aeropuerto de Múnich, el segundo más grande de Alemania, avista drones en su espacio aéreo. Ya ha reabierto sus puertas tras permanecer cerrado durante toda la noche. Unos 17 vuelos se cancelaron por la presencia de drones y otros 15 se tuvieron que desviar. Unos 3.000 pasajeros se han visto afectados. Las autoridades han tenido que instalar camas plegables y proporcionarles mantas, bebidas y comida.

Este incidente se suma a la creciente ola de incidentes similares en Europa como en los aeropuertos de Dinamarca, Polonia o Rumanía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, defendía en la cumbre de líderes en Dinamarca la construcción de un escudo antidrones para proteger Europa de las incursiones de drones y cazas rusos.

Otra alerta de explosivos en Múnich

El pasado miércoles, el Oktoberfest de Múnich, tuvo que cerrar durante unas horas por una alerta de explosivos relacionada con un incendio provocado en el norte de la ciudad, donde hubo dos fallecidos y dos heridos. La Policía rastró el recinto con perros policías especializados en la detección de explosivos.

Un incendio en un edificio de Lerchenau alertó a los bomberos. Poco después, recibieron informes sobre ruidos de explosiones. Las primeras investigaciones atribuyen el incendio a un hombre en el marco de una "intensa disputa familiar". El varón no contaba con permisos de armas ni de explosivos, pero llevaba consigo una mochila que contenía un artefacto explosivo.

Cerca del lugar de los hechos se encontró una carta escrita por el presunto autor de los hechos que contenía una amenaza de explosivos relacionada con el Oktoberfest, por lo que se cerró el recinto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Al menos dos muertos en un ataque con apuñalamiento y atropello múltiple en una sinagoga de Manchester

Atentado en Manchester

Publicidad

Mundo

atentado sinagoga Reino Unido

Así es Jihad Al-Shamie, principal autor del ataque terrorista con dos muertos en una sinagoga de Manchester: "Llevaba chaleco antibalas y cinturón de explosivos"

Buques de la Flotilla Global Sumud llegando al puerto de Ashdod

Última hora de la Flotilla en directo: Israel traslada a una prisión en el desierto a 473 tripulantes de la Flotilla

El aeropuerto de Múnich, Alemania, en una foto de archivo

Avistan drones en el aeropuerto de Múnich que obligan a cancelar 17 vuelos

Barco Flotilla interceptado
FLOTILLA

Israel estaría valorando emitir una orden de deportación para todos los miembros de la Flotilla

Gus, el niño de 4 años desaparecido en Australia
Australia

Gus, el niño de 4 años desaparecido en el 'outback': el Ejército se suma a una búsqueda contrarreloj sin nuevas pistas

Zelenski
Dinamarca

Zelenski advierte en Copenhague: "Rusia puede atacar también a los países del sur de Europa"

En el segundo día de la cumbre europea en Dinamarca, el presidente ucraniano pide blindar el continente con un "muro antidrones"; los 27 asumen el liderazgo de Kyiv en esta guerra tecnológica y estudian una defensa por capas, más eficaz y menos costosa.

Frederiksen en la cumbre europea de Copenhague
AMENAZA RUSIA

Dinamarca urge a la UE acelerar el rearme ante la amenaza de una guerra con Rusia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, exige a los líderes europeos una defensa autónoma para 2030 y usar la experiencia de Ucrania frente a Rusia.

El primer ministro británico, Keir Starmer

Starmer anuncia el fin del "billete dorado" para solicitantes de asilo en Reino Unido

Atentado en Manchester

Al menos dos muertos en un ataque con apuñalamiento y atropello múltiple en una sinagoga de Manchester

Flotilla Global Sumud

El buque Mikeno logra burlar el bloqueo israelí y se sitúa a menos de una hora de Gaza

Publicidad