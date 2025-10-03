Avistan drones en el aeropuerto de Múnich que obligan a cancelar 17 vuelos

El aeropuerto de Múnich, el segundo más grande de Alemania, avista drones en su espacio aéreo. Ya ha reabierto sus puertas tras permanecer cerrado durante toda la noche. Unos 17 vuelos se cancelaron por la presencia de drones y otros 15 se tuvieron que desviar. Unos 3.000 pasajeros se han visto afectados. Las autoridades han tenido que instalar camas plegables y proporcionarles mantas, bebidas y comida.

Este incidente se suma a la creciente ola de incidentes similares en Europa como en los aeropuertos de Dinamarca, Polonia o Rumanía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, defendía en la cumbre de líderes en Dinamarca la construcción de un escudo antidrones para proteger Europa de las incursiones de drones y cazas rusos.

Otra alerta de explosivos en Múnich

El pasado miércoles, el Oktoberfest de Múnich, tuvo que cerrar durante unas horas por una alerta de explosivos relacionada con un incendio provocado en el norte de la ciudad, donde hubo dos fallecidos y dos heridos. La Policía rastró el recinto con perros policías especializados en la detección de explosivos.

Un incendio en un edificio de Lerchenau alertó a los bomberos. Poco después, recibieron informes sobre ruidos de explosiones. Las primeras investigaciones atribuyen el incendio a un hombre en el marco de una "intensa disputa familiar". El varón no contaba con permisos de armas ni de explosivos, pero llevaba consigo una mochila que contenía un artefacto explosivo.

Cerca del lugar de los hechos se encontró una carta escrita por el presunto autor de los hechos que contenía una amenaza de explosivos relacionada con el Oktoberfest, por lo que se cerró el recinto.

