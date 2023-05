Así fue el regreso de Alexia Putellas casi 10 meses después de su lesión

Casi diez meses después de romperse el ligamiento cruzado anterior de la rodilla izquierda con la selección española, la capitana del Barcelona, Alexia Putellas, regresó en el partido de la Liga F contra el Sporting Huelva. La futbolista de Mollet del Vallès entró en el minuto 74 en sustitución de Claudia Pina, dejando atrás la grave lesión que sufrió el pasado 5 de julio.

La ganadora de las últimas dos ediciones del Balón de Oro ya recibió el alta médica el pasado miércoles, pero se quedó sin reaparecer en el partido del jueves contra el Chelsea con el que su equipo selló el pase a la final de la Champions League.

No ha sido hasta este domingo cuando ha vuelto a jugar un partido oficial con el primer equipo azulgrana. La afición presente en el Estadio Johan Cruyff celebró con una cerrada ovación la reaparición de su emblema. Después la operación a la que fue sometida hace nueve meses, Alexia empezó a completar parte del trabajo con el grupo a finales de marzo y en los últimos diez días ya se había entrenado al mismo ritmo que sus compañeras.

El Barcelona, campeón invicto

Fue un día redondo para el club azulgrana. La victoria del Barça sobre el Sporting Huelva confirmó al cuadro culé como campeón de esta edición de la Liga F. Pese a tener un partido menos, los diez puntos de ventaja que sobre el Real Madrid permitieron al Barça festejar el título a falta de cuatro duelos para el final de la competición. El equipo no ha perdido ni un partido.

Con un tanto de Laia Codina en el minuto 39, el Barça se adelantó antes del descanso y en el regreso al verde, un lejano golazo de Jana en el 63 encaminó un triunfo que se consolidó con el 3-0 de la nigeriana Oshoala en el 89. Pero la fiesta había arrancado mucho antes, en el 74, con el regreso de Alexia Putellas tras su lesión de ligamento cruzado.

Así, el Barça festejará que suma un trofeo liguero más a sus vitrinas, pero en pocos días tendrá que volver al trabajo para afrontar su próximo gran reto: la final de la Champions femenina de Eindhoven del próximo 3 de junio.

"Ahora todas las energías sabéis donde están. Nos vemos todos en Eindhoven", manifestó Alexia desde el césped del estadio tras 299 días en el dique seco por la rotura en el ligamento anterior de la rodilla izquierda que sufrió con la selección española.

"A la afición aprovecho para agradecerle todos los partidos en los que me han ayudado estando fuera, en la grada. Que en todos los partidos en el minuto 11 se acordaran de mí... Hay momentos durante la lesión que estaba un poco baja y ellos me ayudaban y me animaban", recordó Putellas.