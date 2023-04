El Barça Femení, a por su tercera final consecutiva de Champions

El Barça Femení ha empatado contra el Chelsea (1-1) en el Camp Nou en la vuelta de las semifinales de la Champions (Global 2-1). Así, equipo estará en la final de Eindhoven, la tercera consecutiva y la cuarta en los últimos cinco años para las culés. Las de Jonatan Giráldez no pudieron vencer y tampoco fue el encuentro del regreso de Alexia Putellas tras casi 10 meses de lesión. El Barça fue superior en el global de la eliminatoria gracias a la victoria por 0-1 en Stamford Bridge y estará una vez más en la final.

En las tres anteriores finales disputadas por el club catalán, las blaugranas ganaron en 2021 al Chelsea, precisamente, en Goteborg (4-0), pero perdieron las de 2019 y 2022 ante el Olympique de Lyon en ambas ocasiones. Esta vez en los Países Bajos buscarán su segundo entorchado continental.

Caroline Graham Hansen ha sido la protagonista d ela eliminatoria con su golazo en la ida y su tanto en la vuelta ante más de 72.000 almas apoyando a las blaugranas. La noruega, a falta de la 'Reina' Alexia, fue la mejor de la eliminatoria.

Con este empate, eso sí, se rompió la racha de 18 partidos consecutivos ganados en casa en la Women's Champions League. Y eso que el Barça, salvo en los minutos finales cuando el Chelsea fue con todo arriba buscando la prórroga, fue mejor.

En el minuto 8 se le anuló un tanto a Graham Hansen por mano, pero la noruega no falló a su cita con el tanto y marcó de nuevo en el 63. Fue una jugada veloz iniciada en campo propio con conducción de Aitana Bonmatí, asistida de primeras por Mariona Caldentey. Aitana no soltó la pelota hasta regalar el tanto a Graham Hansen, cuyo disparo no pudo repeler Carter.

Sin embargo, las 'blues' reaccionaron a los cuatro minutos al contragolpe. Las inglesas robaron, Sam Kerr recibió en carrera y su intento de globo lo desvió bien Sandra Paños, pero el balón acabó en los pies de Guro Reiten, quien anotó con el arco vacío. Era el primer disparo a puerta de las londinenses.

En los minutos finales acabaron metiendo al Barça en su área, pero las culés casi sentencian el partido en el descuento. Geyse, que había salido desde el banquillo, no remató un pase de la muerte y Salma Paralluelo probó fortuna con un tiro raso que acabó en saque de esquina.

Finalmente, Alexia volverá al equipo en la Liga F mirando a ser protagonista en esa final de Eindhoven, en la que el Barça Femení buscará seguir haciendo historia.