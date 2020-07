Andrés Iniesta recuerda diez años después el gol que dio a España el Mundial: "Sabía lo que tenía que hacer"

Andrés Iniesta ha recordado, una década después, cómo vivió sobre el campo la jugada que nos dio la victoria en la final del Mundial de Sudáfrica contra Holanda. "En el campo vas siguiendo la jugada, pero lo que más recuerdo es el momento en el que Torres está en la izquierda, hago el desmarque, el balón de Torres se queda corto. La pelota le cae a Cesc. En la tele vi que di unos pasos atrás, pero cuando recibí el balón, ya sabía lo que tenía que hacer", relató el manchego en 'El Transitor' de Onda Cero. "Quería cruzar el balón y lo más fuerte posible, no salió esquinado, pero salió bien", dice Iniesta.

Iniesta también contó cómo se le ocurrió ponerse la camiseta con la dedicatoria al fallecido Dani Jarque: "Se me ocurrió antes de empezar el calentamiento. Me vino una señal a la cabeza y se lo dije al preparador, y me la puse antes de empezar el partido", cuenta. Este 11 de julio se cumple una década de la mayor hazaña del fútbol español cuyo gran protagonista fue el jugador de Fuentealbilla con ese gol que nos hizo campeones.

"Era una sensación... otros han sido campeones del mundo, no muchos, y a nosotros nos tocó entonces. Una sensación increíble que hoy en día por lo que significa y la fuerza que tiene, todavía emociona", asevera Iniesta.

La RFEF expondrá el trofeo en Madrid

La Copa del Mundo que la selección española de fútbol ganó el 11 de julio de 2010 en Sudáfrica estará expuesta este sábado día 11 en la plaza de Colón de Madrid para que los aficionados puedan fotografiarse con ella, con medidas de distanciamiento y seguridad.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció el trofeo logrado por el equipo que dirigía Vicente del Bosque frente a Holanda en Johannesburgo estará expuesto desde las 10:00 hasta las 15:00 horas, en una zona habilitada donde se establecerán medidas de seguridad para cumplir con los protocolos de salud pública y respeto a la distancia entre personas.

La RFEF señaló que a lo largo de la mañana irán al lugar personalidades del mundo deportivo y protagonistas de aquella victoria lograda con un tanto de Andrés Iniesta en la prórroga, que supuso la primera victoria de España en un Mundial, en un ciclo en el que el equipo conquistó también dos Eurocopas, en 2008, con Luis Aragonés como técnico, y en 2012, de nuevo con Vicente del Bosque.