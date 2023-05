Ancelotti: "¿Rüdiger titular? Fue un malentendido"

Carlo Ancelotti llega al partido de vuelta de semifinales de Champions League contra el Manchester City convencido de que sus futbolistas lo pueden "hacer mejor" que en la ida en el Santiago Bernabéu: "El plan es el mismo de siempre, intentar sacar lo mejor del equipo en lo individual y en lo colectivo. Creo que se puede hacer mejor de lo que hicimos en la ida, he visto revisando el partido algunas cosas que se pueden hacer mejor y es lo que intentaremos", ha dicho el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa.

"Hay que pensar que Vinícius te va a hacer un buen regate, que Benzema va a estar listo en el área"

El italiano sorprendió a todos al decir que el pasado sábado cometió "un malentendido" al decir que Rüdiger iba a ser titular porque pensaba que le estaban preguntando por Rodrygo Goes: "Rüdiger puede jugar, como Camavinga, es una decisión que debo tomar. Tengo la suerte de tener a todos disponibles y esto aumenta la dificultad para hacer la alineación, pero tengo claro que si ganamos, la acierto, y si no, me equivoco", puntualizó con una sonrisa.

El preparador blanco dice estar "muy tranquilo" y con "mucha fe" en el equipo. El día del partido llegará la preocupación: "Te entra el mal pensamiento, que te va a marcar Haaland, que te va a marcar De Bruyne desde fuera...". Por eso, Carletto aboga por un pensamiento positivo: "Hay que pensar que Vinícius te va a hacer un buen regate, que Benzema va a estar listo en el área. Hay que estar positivo, no negativo. Para un club como el Madrid es bastante normal, pero no es tan sencillo llegar hasta aquí", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

"El coraje y la personalidad es muy importante en estos partidos, porque la presión es muy alta. Incluso si eres el mejor equipo del mundo puedes no ganar, porque aquí no vale solo con la calidad, también el carácter, la personalidad", abundó el de Reggiolo.

El legado de Ancelotti

Como hizo Pep Guardiola anteriormente, habló sobre el legado que deja en el Real Madrid: "Este es el cuarto año en este club y puedo decir que lo he disfrutado, lo disfruto cada día. Entrenar este club, estos jugadores. Estamos cerca de hacer algo importante, como el año pasado. Falta muy poco y estamos muy motivados. Tenemos en cuenta que es muy complicado. Las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros".

Sobre la posibilidad de jugar con cuatro centrocampistas en detrimento de Rodrygo Goes, o seguir con el tridente de delanteros arriba, dice tener tomada ya la decisión: "La idea del año pasado de extremo nos permitió ganar la Champions y los tres delanteros enfrente nos ha permitido llegar a estas semifinales. No es una decisión tan sencilla, pero ya está tomada".

El italiano negó también pensar en la tanda de penaltis: "No pensamos en esto, porque pensar en esto sería equivocarse. Los penaltis en una semifinal o en una final es muy ambiental, es muy difícil replicarlo en un campo de entrenamiento. No pensamos en ello, pensamos en ganar antes el partido".