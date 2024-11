El análisis de Henry sobre el Real Madrid y Mbappé: "Bellingham está haciendo lo que se supone que debe hacer él"

El Real Madrid volvió a evidenciar su crisis de juego ante un Milan que asaltó (1-3) el Bernabéu, agravando la complicada situación que vive el equipo de Ancelotti en este comienzo de temporada. Son ya tres meses de competición y el equipo no arranca. Las dos últimas derrotas ante Barcelona (1-4) y AC Milan (1-3) han desatado un incendio total en el club blanco. Carlo Ancelotti señaló anoche que uno de los grandes problemas de su equipo es la fragilidad defensiva, la seña de identidad de las últimas temporadas y que ha desparecido.

Thierry Henry, exjugador de Arsenal y Barcelona y ahora comentarista de televisión, realizó anoche su análisis del actual momento del Real Madrid y se centró en el rol de Kylian Mbappé en el esquema, dejando claro que su compatriota debe aprender a jugar de '9'.

"Creo que el equipo está frustrado con él, lo cual puedo entender, no es fácil. Tenemos que darle tiempo pero al mismo tiempo debe aprender a jugar como un '9', tener ganas y voluntad de proyectarse. Bellingham está tratando de hacer lo que se supone que debe hacer su '9', Mbappé", señala Henry junto a unas imágenes del partido en las que se puede ver a Jude corriendo al espacio mientras Kylian permanece parado.

"Casi siempre es Bellingham quien intenta hacer las carreras, hacer que el equipo juegue. Sigue siendo él quien intenta romper las líneas. ¿Quién está corriendo y tratando de llegar a la meta? Es Bellingham, no tu número 9. Hay frustración. ¡Mira el número '9'! Una vez más, tu '9' no está ahí. No voy a estar, pero tu '10', sí. Yo sé que puede suceder a veces, pero no puede ser todo el tiempo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sé que no es un número '9' y eso no es lo que le gusta hacer, pero ¿crees que a Bellingham le gusta hacer estas carreras? ¿Estirar el equipo? Lo hace porque las ganas y la voluntad hablan", señala Henry.

"No puedes ganar partidos así con tu '10' rompiendo, regresando, tratando de defender y anotar en el otro lado. Y luego fue sustituido, yo también me habría enojado chutando una botella", explica el exjugador de Arsenal y Barcelona.

"No le estamos pidiendo controlar el balón como Drogba"

En ese momento Jamie Carragher le pregunta a Henry qué debe hacer Ancelotti con Mbappé, señalando que mandarlo al banquillo es algo complicado.

"No creo que jueguen bien como equipo. Pero con el balón él (Mbappé) también debe hacerlo, mucho más. Mejorará porque no puede ir a peor. No le estamos pidiendo controlar el balón como Didier Drogba, que era magnífico. Se que ese no es su juego. No te estamos pidiendo que cojas el balón y regatees a todo el mundo. Eso no puede pasar todos el tiempo. Corre a la espalda cuando el equipo está atacando alto. Seas un extremo, un '9' o un '10'... ¡Profundo! Puedes hacer un desmarque. Rüdiger hizo uno en la primera parte. Ve y haz un desmarque", responde Henry.

"Rodrygo equilibraba el equipo sin balón. Ahora no está jugando"

Por último, el comentarista de CBS Sports Golazo apunta al balance del equipo como el principal problema que debe resolver Ancelotti para cambiar la actual situación del conjunto blanco.

"No sé lo que está pasando, pero una cosa que Alessandro del Piero dijo hablando de Ancelotti es el balance del equipo. Y lo dije la temporada pasada al final cuando supimos que Mbappé iría allí. ¿Cómo va (Ancelotti) a equilibrar el equipo? Es muy difícil porque se puede ver que... No quiero poner excusas para Bellingham, ¿pero cómo juegas? ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que haces? Rodrygo fue esencial para ellos el año pasado cuando perdían el balón. Está en el banquillo ahora y quizá no tiene la eficacia que tuvo Vinícius el año pasado. Pero Rodrygo equilibraba el equipo sin balón. Ahora no está jugando y será difícil para Ancelotti encontrar una manera de que estos jugadores coexistan. Pero para mí, es evidente que no están siendo lo suficientemente buenos. No puedes perder 0-4 e 1-3... Creo que han encajado nueve goles en sus últimos partidos en casa. Esto no es el Real Madrid y sé que remontarán, pero no tres veces seguidas así. Y contra el Barcelona no estuvieron ni cerca de remontar. Te deseo lo mejor, Ancelotti, porque noes una tarea fácil. Pero su hay alguien que puede hacerlo es definitivamente él", concluye Henry.

