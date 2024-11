Real Madrid - AC Milan: partido de la Champions League y resultado, en directo (0-0)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció ayer en rueda de prensa y explicó que no tenía "ninguna gana de hablar de fútbol" tras la devastación originada por la DANA en el sur de Valencia.

"Ha sido una semana de lo que ha pasado por la tragedia. Tenemos tristeza. Es la emoción que tenemos. Estamos muy cerca de Valencia y todos los pueblos que han sido afectados. Ojalá esto se pueda resolver pronto. Quiero que vosotros comprendáis que hablar de fútbol en estos momentos es un poco complicado, como jugar al fútbol. Nosotros somos parte de este país y todo esto afecta mucho. No hay que faltar al respeto a los que están sufriendo. Intentaré hacer una rueda de prensa lo más sencilla posible, porque no tengo ninguna gana de hablar de fútbol", señaló el italiano.

Ancelotti, que se mostró partidario de haber aplazado todos los partidos del fin de semana en LaLiga, admitió que el duelo ante AC Milan es muy especial. Y es que el italiano jugó y entrenó al club italiano.

"Para mí es un partido especial mañana y me gustaría hablar mucho de esto, pero por respeto de todos intentaré hablar lo menos posible", apuntó Ancelotti.

"Todo el mundo del fútbol ha sido bastante claro en este sentido. Nadie quería jugar, me parecía la decisión correcta. Pero nosotros no somos los que mandan y tenemos que respetar las decisiones que toman los que están en lo más alto. Es muy difícil. Tu no tienes en tu cabeza el trabajo todo el tiempo. Esto afecta a todo el mundo porque escuchas, lees y ves lo que ha pasado y es algo increíble. Lo hemos preparado porque somos profesionales. Intentaremos ganarlo, es lo que nos toca", concluyó el entrenador de Reggiolo.