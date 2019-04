Adán: "Si le podemos joder la Liga al Barcelona para que la gane el Madrid, mucho mejor"

El capitán del Real Betis, Antonio Adán, ha querido ser "muy sincero" con sus deseos sobre el desenlace del título en la Liga BBVA y, de cara al duelo frente al Barcelona de la jornada 36, ha explicado que si pueden "joder" al equipo azulgrana para que el Real Madrid se proclame campeón, "mucho mejor".

"A día de hoy solo pensamos en el partido del Sevilla y así lo tenemos que afrontar. A partir de ahí, y voy a ser muy sincero, deseo como madridista que, si le podemos joder la liga al Barcelona y la puede ganar el Real Madrid, mucho mejor", apuntó el exjugador del equipo blanco en rueda de prensa.

Al portero también se le preguntó por las palabras del central del Sevilla Adil Rami, que 'calentó' el derbi sevillano en las redes sociales, y opinó que el jugador francés "ha jugado a ser Piqué".

"Ha demostrado poco respeto por compañeros de profesión, no representa a un club como el Sevilla. No tiene respeto por un club como el Betis y demuestra que después de un año viviendo en esta ciudad todavía no se ha enterado de lo que es un derbi. Esta ciudad lo vive con deportividad, es una fiesta durante la semana y así hay que vivirlo", exigió.

Pasa "olímpicamente" de Rami

En cualquier caso, dejó claro que en el vestuario del equipo verdiblanco pasan "olímpicamente" de las palabras de Rami y que tienen "mucho más respeto que todo eso". "Solo nos centramos en la pelota, en que llegue el domingo y ya está", zanjó sobre un partido que afrontan con "el primer objetivo conseguido".

"Vamos a salvarnos tranquilamente. Estamos en una zona de la tabla tranquila, que era lo que nos planteamos a principios de temporada. A partir de ahí, quedan cuatro partidos para quedar lo más arriba posible", recordó Adán.

Respecto al derbi, el portero añadió que "es un partido emocionalmente especial". "La ciudad lo vive de manera diferente, pero es un partido más. Ganarles no significa ningún título, la temporada será buena dependiendo de la zona de la clasificación en la que estemos. No hay que darle más importancia", pidió.