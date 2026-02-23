Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Semana clave en el juicio a los Pujol en la Audiencia Nacional

El martes declaran como testigos, entre otros, el comisario Villarejo, parte de la "policía patriótica" y el conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler, que ha solicitado un intérprete para poder intervenir en catalán.

Villarejo

VillarejoEFE

Pedro Callejas
Publicado:

Comienza una semana clave en el juicio a los Pujol, en el que se investiga a parte de la familia del expresidente catalán por la fortuna que presuntamente tenía en el extranjero.

El lunes prometía fuerte con la declaración de Vicky Álvarez, la expareja del primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola y que en 2012 denunció que llevaba a Andorra bolsas de dinero en el maletero. Esta declaración testifical la había solicitado la defensa de la exposa de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, también procesada.

Pero finalmente el letrado ha renunciado a esta declaración, por lo que finalmente no se ha producido. Tampoco la del hijo de ambos, Jordi Pujol Gironès. Sí han declarado tanto el hermano de Mercè Grionès como la esposa de Josep Pujol, otro de los imputados. Pero ambos se han acogido a su derecho a no declarar contra familiares.

La Fiscalía pide para el mayor de los hijos, Jordi Pujol Ferrusola una pena de 24 años de cárcel. Para su exmujer, la cifra es de 17 años. En el caso de Josep, el Ministerio Público solicita 14. En el caso del expresident, son 8.

El martes será otro de los días importantes con la declaración del excomisario José Manuel Villarejo y de parte de la llamada "policía patriótica". Acuden como testigos el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, el comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y los agentes Celestino Barroso y Bonifacio Díez Sevillano. Figuran como imputados en la causa que se investiga en Andorra a raíz de una querella de la Banca Privada de Andorra por las supuestas presiones que habrían recibido para dar información de políticos catalanes.

Todas estas testificales no estaban contempladas en un principio, aunque el Tribunal acabó aceptándolas a petición de algunas de las defensas.

Intérprete de catalán

Otra cita relevante será este mismo martes, cuando declarará por videoconferencia el conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler, que fue el responsable de Medio Ambiente durante dos años en la era Pujol. Se da la circunstancia de que Espadaler ha solicitado un intérprete para poder declarar en catalán en el juicio.

El miércoles y jueves continuará el juicio con la declaración de varios agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación.

