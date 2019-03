El abogado de Benzema: "Habrá sorpresas en el juicio"

El abogado Eric Dupond-Moretti, que defiende al atacante del Real Madrid Karim Benzema, cree que en las acusaciones de complicidad en un caso de chantaje que pesan sobre su cliente "habrá sorpresas", al tiempo que se mostró confiado en que pueda acudir a la Eurocopa.

"No soy adivino, pero creo que este caso nos reserva sorpresas. No está cerrado, la instrucción no ha terminado", indicó el letrado en la radio "RMC". Benzema está imputado por presunta complicidad en el chantaje a su compañero de selección Mathieu Valbuena, a quienes unos malhechores pidieron dinero a cambio de no difundir un vídeo de contenido sexual en el que aparecía con su esposa.

En contra de sus no convocatorias

Como consecuencia de esa imputación, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) le mantiene apartado de la selección, pese a que la jueza que instruye el caso levantó las medidas cautelares, impuestas inicialmente, que le impedían entrar en contacto con Valbuena.

Dupond-Moretti reiteró que antes del próximo día 15 el presidente de la FFF, Noël Le Graët, debe pronunciarse sobre la posibilidad de que Benzema sea seleccionado por Didier Deschamps. El abogado indicó que la imputación de su cliente no presupone su culpabilidad y agregó que "no hay ningún motivo jurídico" para que el atacante del Madrid no sea convocado. "Para eso la justicia debería prohibirle el ejercicio de su profesión. Mientras tanto, la decisión es puramente deportiva", aseguró.