La emotiva despedida a Eneko Arrastua, fallecido en el alud de Panticosa: "Vuela, esquía y corre..."

El montañero de 48 años era muy conocido en Irún por su vinculación con los deportes al aire libre y la montaña.

Operativo de b&uacute;squeda y rescate de los tres esquiadores fallecidos

Operativo de búsqueda y rescate de los tres esquiadores fallecidosEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El montañero Eneko Arrastua, uno de los tres fallecidos en el alud de Panticosa, será despedido en la localidad guipuzcoana de Irún, donde este miércoles estará instalado el velatorio y el sábado tendrá lugar el funeral en su memoria.

Eneko Arrastua Barbado, de 48 años y vecino de Irun, falleció el pasado lunes en este alud en el que también perdieron la vida Jorge García Dihinx, médico de 55 años que ejercía en el hospital San Jorge de Huesca, y su pareja, Natalia Román, de 36 años.

Arrastua era muy conocido en Irún por su vinculación con los deportes al aire libre y la montaña y era socio de varias agrupaciones de montañeros de la localidad, que le han dedicado algunas de las numerosas esquelas que publican este miércoles los periódicos locales.

"Eneko, amigo, un mazazo la noticia"

El grupo 'Kbrnzs', equipo de carreras de montaña al que pertenecía, le ha despedido con unas emotivas palabra: "Eneko, amigo, un mazazo la noticia. La vida y tus sueños te llevaron hasta Sallent, al pie de las montañas que tanto anhelabas. Hoy la suerte ha querido que por siempre estés en ellas, sin límites físicos y humanos, así pues, vuela, esquía, trepa y corre por ellas infinito, seguro lo harás junto a Íñigo", ha expresado, junto a una imagen del deportista irunés.

Su familia -su esposa, su hijo, sus padres o hermanos-, la 'familia del Pirineo', la 'cuadrilla', los grupos de montaña 'Kbrnzs' y Erlaitz Mendi Elkartea, de los que formaba parte, y los trabajadores de la empresa Amume S.L. firman algunas de las esquelas en recuerdo de Eneko Arrastua.

El velatorio en su memoria estará instalado este miércoles en Irún, mientras que el funeral será el sábado a las 19:00 horas en la iglesia parroquial de Santa María del Juncal de la localidad guipuzcoana.

Eneko Arrastua, al igual que los otros dos montañeros fallecidos en el alud, tenía también una gran vinculación con la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) que declaró un día de luto en recuerdo de todos ellos.

