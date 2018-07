Thomas, abrumado con su victoria: "No pensé nunca en esto y de repente...gano el Tour"

El británico Geraint Thomas (Sky) mostró su emoción nada atravesar la línea de meta de la crono como virtual vencedor del Tour de Francia y dijo que no lo creía, que se estaba volviendo "loco". "No puedo creerlo. Me estoy volviendo loco. No sé qué decir. Es simplemente ... abrumador. No pensé nunca en esto, y de repente ... gané el Tour", dijo en meta.

Thomas recibió órdenes de no arriesgar tanto por parte del director del Sky, pues el objetivo era asegurar el Tour. "Me sentí bien, fuerte. Me dijeron que iba primero, pero tal vez iba arriesgando demasiado en las curvas y el director me dijo que me relajara y que me asegurase ganar el Tour.

Y eso es lo que hice. No puedo hablar. Es increíble". "Ganar en la carrera más grande de tres semanas es una locura. La última vez lloré cuando me casé ... No sé lo que me pasó ... ", dijo.