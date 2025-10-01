Paula Ostiz y nueve días en sueño: tres medallas para la gran promesa del ciclismo mundial

Competía por el oro en la crono júnior del campeonato europeo de ciclismo y lo ha conseguido. Paula Ostiz se coronaba este miércoles en Francia como la número uno del viejo continente en la prueba contrarreloj: 12 kilómetros en 18 minutos y 18 segundos, dos menos que su rival noruega.

"Hoy me he levantado y he visto que tenía buenas piernas, cuando he salido he visto que todo iba muy fácil y he dicho no me lo creo, he llegado a meta y he hecho el mejor tiempo", eran las primeras palabras de Paula ostiz tras colgarse la medalla de oro en contrarreloj en los Europeos que se disputan en los departamentos franceses de Drôme-Ardeche, una gesta con la que revalida el título conseguido el pasado año. Pero no es el único triunfo de la ciclista navarra en la última semana.

Acaba de volver de Ruanda de los Mundiales, el año pasado participó y no lo hizo nada mal consiguiendo la medalla de plata, pero se vino con la espina de haberse quedado a las puertas de ser la campeona y este año ha podido saldar su deuda logrando el oro en la prueba en ruta junior para vestir el maillot arcoiris. Durante toda la carrera se mantuvo dentro del grupo, pero resolvió la carrera del pasado sábado en los últimos metros con un sprint que sorprendió a todos siendo la primera en cruzar la línea de meta y haciendo saltar de alegría a su equipo.

"Este año sólo quería mejorar el resultado del año pasado y lo he conseguido", relata Paula Ostiz a Antena 3 Deportes.

La ciclista navarra también lograba el martes 23 de septiembre lograba proclamarse subcampeona del mundo júnior de contrarreloj. Es decir, en nueve días ha ganado dos medallas (oro y plata) en los Mundiales y otra presea (oro) en el Europeo.

Desde muy pequeña Paula tuvo claro que la bicicleta era lo suyo y que no quería perder el tiempo dando pedales. Tiene sólo 18 años pero sabía, desde muy pequeña, que su sueño era ser campeona mundial y, paso a paso, se ha preparado para ello.

"Nunca hay que dudar de lo que sueñas" asegura la cicclista navarra a Antena 3 Deportes.

"Se que puedo ser referente para muchas niñas"

La afición de Paula por el ciclismo le viene desde pequeña cuando veía a su padre seguir por televisión a Miguel Indurain y acompañaba a sus hermanos a algunas carreras, ahí pidió a su familia apuntarse a ciclismo con una promesa, la de ganar, y Paula ha cumplido con creces.

"Mi padre que siempre veía a Miguel Indurain y le dije que si me apuntaba a la bici era para ganar, que no estaba para perder el tiempo. ¡Y aquí estoy!", recuerda Paula Ostiz a Antena 3 Deportes.

El ciclismo femenino es un deporte minoritario y con pocos referentes mujeres para las jóvenes generaciones de niñas aficionadas a la bici, pero Paula Ostiz puede hacer cambiar el rumbo. Ella es la joven promesa del ciclismo femenino y puede ser ejemplo para otras chicas que como ella tenga la bicicleta como pasión. "Se que puedo ser referente para muchas niñas e intentaré enseñarles lo que pueda", asegura con humildad.

Paula Ostiz tendrá el reto el próximo viernes de ganar la prueba de fondo júnior del Europeo y hacer el doble tras el oro de hoy y el título mundial conseguido en Kigali.

