De un migrante matando a un gato a una joven acosada: la verdad detrás de los bulos sobre la crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta ha desatado una oleada de desinformación en las redes sociales. En los últimos días se han viralizado imágenes y vídeos que acusan falsamente a personas migrantes de matar a un gato, quemar y vandalizar iglesias, intentar ocupar una vivienda y acosar a una joven. Sin embargo, ninguno de estos contenidos muestra hechos ocurridos recientemente en la ciudad autónoma: son montajes, escenas de ficción y grabaciones antiguas o registradas en otros países. Estos contenidos, falsos y descontextualizados, alimentan la xenofobia contra los migrantes en Ceuta. Te contamos todo lo que debes saber en 'Verifica A3N'.

Captan a un migrante marroquí en Ceuta matando un gato para comérselo: falso

La imagen que supuestamente muestra a un migrante marroquí matando a un gato para comérselo es falsa. Tanto la búsqueda inversa como el análisis de la fotografía confirman que se trata de un montaje creado con Inteligencia Artificial

En el vídeo original tomado por EFE se aprecia el fotograma que muestra al hombre de la imagen viral sujetando un palo, no un gato como se sigue difundiendo en redes sociales para generar ruido y confusión. 'El País' recoge en sus redes sociales el vídeo original donde podemos comprobarlo y hacer la comparativa con el fake.

No, esta no es una iglesia quemada por "inmigrantes ilegales" en Ceuta, ni es actual: es un vídeo sacado de contexto.

"Los inmigrantes ilegales que vienen de África están destruyendo iglesias", señala la publicación en redes sociales. El suceso fue un incendio intencionado de una iglesia en Cuenca con 13 monjas de clausura dentro y sucedió el 3 de mayo de 2024.

Junto a estas imágenes también circula un vídeo sacado de contexto, donde se vuelve a señalar a los migrantes y a Ceuta. Este en concreto muestra a un hombre tratando de arrancar una cruz de una iglesia. Las publicación asegura que se trata de un acto vandálico cometido recientemente por migrantes en Ceuta, pero es falso. Tampoco es una grabación actual ni fue registrada en la ciudad autónoma. El vídeo del hombre que intenta retirar la cruz de una iglesia fue grabado en la India. Las imágenes corresponden a un suceso ocurrido el 5 de julio en Bengala Occidental. Mediante una búsqueda inversa hemos localizado esta publicación de Instagram, compartida el 6 de julio.

The Indian Express difundió estas imágenes en su canal de YouTube tras visitar la iglesia vandalizada en Bengala. Según explica el medio, era un templo todavía en construcción, situado a unos 30 kilómetros de Calcuta. El 5 de julio, un grupo de personas irrumpió en el edificio, causó daños y amenazó a la pequeña comunidad cristiana de la zona.

Estos contenidos están descontextualizados y alimentan una narrativa xenófoba contra la población migrante.

No se trata de migrantes tratando de entrar en una vivienda de Ceuta, sino de vecinos de un barrio de Argentina.

"Última hora de Ceuta! Inmigrantes intentando okupar una vivienda donde habitaban dos ancianos. Vecinos han reportado estas imágenes hartos de todas estas situaciones", señala el texto que acompaña a las imágenes.

Se trata de contenido engañoso, ya que estas imágenes no tienen nada que ver con Ceuta. El vídeo está grabado en La Mareta, en Buenos Aires (Argentina), y muestra una disputa vecinal. El suceso lo recoge 'Solano TV', un medio digital argentino. Gracias a estas imágenes, publicadas el 21 de agosto, podemos hacer la comparativa con las que se difunden de manera engañosa y tres días más tarde.

No, no es un migrante acosando a una joven en Ceuta: se trata de una secuencia de una película

Con mensajes como "Imaginaros que es vuestra hija. Esta es la España que quiere el traidor de Sánchez, lo que está importando toda la miserable izquierda. ¡No lo debemos permitir!", estas imágenes se han hecho virales en las redes sociales y ya acumulan cerca de dos millones de visualizaciones.

Las imágenes no corresponden a un hecho real ocurrido en Ceuta, ni en ningún otro lugar, sino a una escena de la película argelina de 2019: ‘Papicha, sueños de libertad’, dirigida por Mounia Meddour y protagonizada por Lyna Khoudri y Shirine Boutella. En el trailer de la película aparece la protagonista vestida con la misma ropa que lleva en el vídeo difundido.

El uso de fragmentos de películas para difundir desinformación es algo que ya hemos visto en diferentes ocasiones, como en la guerra de Ucrania, cuando los soldados se "despedían de sus mujeres", siendo también una secuencia de una película documental. No hay que confundir ficción con realidad.

En contextos de crisis, la desinformación encuentra terreno fértil para difundirse con rapidez y despertar miedo, indignación o rechazo. Por eso, antes de compartir cualquier contenido en redes sociales, es fundamental comprobar su origen, su fecha y el lugar en el que fue grabado, además de contrastarlo con fuentes fiables.

Verificar antes de compartir es clave para frenar los bulos y evitar que contenidos falsos o descontextualizados alimenten discursos de odio.