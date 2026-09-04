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El emotivo rescate con vida de dos personas sepultados por la riada de Nepal el décimo día tras la tragedia

Los equipos de búsqueda y rescate han encontrado a dos trabajadores de una central hidroeléctrica en uno de los túneles subterráneos de la instalación. Los hechos alimentan la esperanza de encontrar a más supervivientes resguardados en túneles u oquedades.

Rescate riada Nepal

Los equipos de rescate ponen a salvo a uno de los supervivientes de la riada de Nepal. | Antena 3 Noticias

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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El pasado miércoles 26 de septiembre se producía el colapso de un lago glacial en Nepal que iniciaba una riada de agua, troncos, barro y piedras que se aceleraba y crecía según descendía por el cauce, barriendo las poblaciones que encontraba a su paso, incluido el paso fronterizo con China.

Buena parte de las labores de los equipos de rescate se centra en las instalaciones de la central hidroeléctrica de Trishuli 3A, en cuyos túneles se sospecha que se refugiaron decenas de trabajadores del proyecto. El proyecto está ubicado en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, una de las zonas más golpeadas. Así este viernes los rescatadores encontraban con vida a dos de ellos tras haber escuchado voces de varias personas procedentes de su interior.

El balance del desastre cuando se cumplen casi 10 días, es de más de 1.100 muertos y de 4.000 desaparecidos. Aunque con las horas se reduzcan las posibilidades de encontrar a más supervivientes, el trabajo de los rescatistas ha dado sus frutos y supone además un soplo de esperanza en todo el país, dado que las operaciones se centraban en la recuperación de cadáveres y la identificación de las víctimas.

Las autoridades han compartido las identidades de los dos supervivientes rescatados tras toneladas de barro. Se trata de Kabir Maharjan y Sanjay Sah. El diputado e ingeniero, Ram Neupane, integrante del operativo de rescate, informó que tras oír las voces intensificaron los esfuerzos para extraer sanos y salvos a los dos trabajadores tras lograr comunicarse con ellos.

"El equipo de rescate ha recibido información de que se oyen voces humanas desde el interior. Los equipos de rescate del Ejército de Nepal y de la Policía Armada han entrado en el túnel y han intensificado la operación", compartió el diputado en redes sociales.

Los equipos de emergencias permanecen trabajando en la zona buscando a otras personas que se cree permanecen en el interior. Y es que los datos de la Asociación Independiente de Productores de Energía de Nepal apuntaban a que más de 40 empleados habían quedado atrapados en la central subterránea del proyecto.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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