Las recomendaciones para elegir el túper y la mochila en la vuelta al cole

Hay señales inequívocas de que el verano llega a su fin. Los despertadores vuelven a sonar, y la vuelta al cole es inminente. Con ella, las familias vuelven a preparar el material escolar, a organizar los horarios y a pensar qué se llevarán los niños para desayunar y merendar durante la jornada. Las fiambreras se convierten en uno de los compañeros imprescindibles para los más pequeños, pero no todos los modelos son iguales.

Una de las opciones más prácticas son los túpers con diferentes compartimentos. Ariana Palau, propietaria de la tienda Fustacadabra, explica que “permiten separar alimentos como frutos secos, bocadillos o fruta sin que se mezclen entre ellos”, y facilitan que los niños puedan llevar una comida variada en un mismo recipiente.

También existen modelos para conservar mejor los alimentos frescos. Palau comenta que “algunos incorporan placas de hielo que ayudan a mantener la fruta a una temperatura adecuada durante un par de horas”, una opción especialmente práctica durante los meses de más calor.

Un aspecto fundamental: el cierre

La fiambrera debe quedar perfectamente cerrada para evitar que los alimentos se derramen dentro de la mochila. En el caso de los niños más pequeños, además, es recomendable elegir modelos sencillos de abrir y cerrar, con pestañas que puedan manipular ellos mismos, y que garanticen un cierre hermético.

La otra gran protagonista de la vuelta al cole es la mochila. Palau recomienda que tenga el mismo tamaño que la espalda del niño, ni más pequeña ni más grande.

También es recomendable que las correas estén acolchadas y que la mochila incorpore un cierre de hebillas que permita ajustarla al cuerpo y repartir mejor el peso.

Con estos sencillos consejos, las familias pueden afrontar la vuelta al cole con accesorios más cómodos, prácticos y adaptados a las necesidades de los más pequeños.