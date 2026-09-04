Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Vuelta al cole

Las recomendaciones para elegir el túper y la mochila en la vuelta al cole

Un recipiente con compartimentos y con cierre hermético, elementos clave para conservar el desayuno y la merienda de los más pequeños.

Vuelta al cole

El túper y la mochila, imprescindibles para la vuelta al cole | Antena 3 Noticias

Publicidad

Irina Graells
Publicado:

Hay señales inequívocas de que el verano llega a su fin. Los despertadores vuelven a sonar, y la vuelta al cole es inminente. Con ella, las familias vuelven a preparar el material escolar, a organizar los horarios y a pensar qué se llevarán los niños para desayunar y merendar durante la jornada. Las fiambreras se convierten en uno de los compañeros imprescindibles para los más pequeños, pero no todos los modelos son iguales.

Una de las opciones más prácticas son los túpers con diferentes compartimentos. Ariana Palau, propietaria de la tienda Fustacadabra, explica que “permiten separar alimentos como frutos secos, bocadillos o fruta sin que se mezclen entre ellos”, y facilitan que los niños puedan llevar una comida variada en un mismo recipiente.

También existen modelos para conservar mejor los alimentos frescos. Palau comenta que “algunos incorporan placas de hielo que ayudan a mantener la fruta a una temperatura adecuada durante un par de horas”, una opción especialmente práctica durante los meses de más calor.

Un aspecto fundamental: el cierre

La fiambrera debe quedar perfectamente cerrada para evitar que los alimentos se derramen dentro de la mochila. En el caso de los niños más pequeños, además, es recomendable elegir modelos sencillos de abrir y cerrar, con pestañas que puedan manipular ellos mismos, y que garanticen un cierre hermético.

La otra gran protagonista de la vuelta al cole es la mochila. Palau recomienda que tenga el mismo tamaño que la espalda del niño, ni más pequeña ni más grande.

También es recomendable que las correas estén acolchadas y que la mochila incorpore un cierre de hebillas que permita ajustarla al cuerpo y repartir mejor el peso.

Con estos sencillos consejos, las familias pueden afrontar la vuelta al cole con accesorios más cómodos, prácticos y adaptados a las necesidades de los más pequeños.

El paro sube en 44.419 personas en agosto, el doble que en 2025

Oficina de empleo

Publicidad

Economía

Vuelta al cole

Las recomendaciones para elegir el túper y la mochila en la vuelta al cole

El ministro de Hacienda, Arcadi España

El Gobierno busca sacar adelante su reforma de la financiación autonómica pese al rechazo del PP y de Castilla-La Mancha y Asturias

Vehículos en la cadena de montaje de la planta automovilística de SEAT

¿El fin de SEAT? El grupo Volkswagen se plantea retirar del mercado la marca española para centrarse en Cupra

Pedro Sánchez
Crisis migratoria

Presencia permanente en el puerto de Ceuta y una misión de Europol, entre las medidas anunciadas por Pedro Sánchez ante la crisis migratoria

Calendario laboral: días festivos
Calendario laboral

Qué días hay festivos en septiembre 2026 en cada comunidad autónoma

Cursos del SEPE gratis y online
Formación

Esta es la lista de los cursos del SEPE disponibles gratis y online este mes de septiembre 2026

Formarte gratis, desde la comodidad de tu casa y de forma oficial nunca fue tan sencillo, descubre cómo hacerlo a través del SEPE.

18 años esperando casa en Tenerife tras ser desalojados por aluminosis
Canarias

18 años esperando casa en Tenerife tras ser desalojados por aluminosis

Unas 2.000 personas de 668 viviendas tuvieron que abandonar sus pisos en 2009 al detectarse aluminosis en los edificios.

Qué día se cobra el paro

Cuándo se cobra el paro en septiembre 2026: fechas de pago previstas

Oficina de empleo

El paro sube en 44.419 personas en agosto, el doble que en 2025

Vivienda

El precio de la vivienda crece un 15,6% respecto a agosto del año pasado y acumula 70 meses de subidas

Publicidad