La justicia catalana aplica el indulto parcial a Laura Borràs y le conmuta la pena de prisión

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aplica el indulto parcial acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs, a la que le queda conmutada la pena de cuatro años y seis meses de prisión por otra de dos años.

Fue a principios de julio cuando el Consejo de Ministros acordó conceder el indulto parcial a Borràs, por el que se le conmutaba la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día que se le impuso por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por otra de dos años. Lo restante de la pena que le fue impuesta por estos delitos que cometió cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes se mantenía.

En un auto del 3 de septiembre, la Sala Civil y Penal del TSJC decide, en aplicación del indulto parcial otorgado por el Gobierno de acuerdo con los términos que el TSJC ya proponía en su sentencia, "tener por conmutada la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día" por otra pena de dos años e "inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo", con la condición de que Borràs "no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años a contar desde el 29 de julio de 2026".

En el auto del TSJC se detalla que el indulto "deja latente y pendiente de cumplimiento" una pena de dos años de prisión y pide al Ministerio Fiscal y a la defensa que se pronuncien sobre "la procedencia de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad pendiente", sobre los plazos de esa suspensión y sobre las condiciones que deba cumplir Borràs, como eventuales "programas formativos en contenidos relacionados con los fines que deben guiar las actuaciones de las Administraciones Públicas".

De esta manera, el TSJC da un plazo de diez días para este trámite de audiencia escrita, "a fin de que el Fiscal y la defensa de la penada se pronuncien" acerca de estas cuestiones.

La condena

Fue en marzo de 2023 cuando el TSJC condenó a Borràs por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero propuso su indulto parcial para poder evitar la prisión.

Hay que remontarse hasta el pasado 28 de julio cuando el Gobierno concedió el indulto parcial a Borràs en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En su sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".