Pogacar destroza La Vuelta antes de llegar a España con un brutal ataque a 50 kilómetros de meta

Tadej Pogacar ha necesitado apenas cuatro etapas para dar su primer gran golpe sobre la mesa en La Vuelta a España 2026. El ciclista esloveno del UAE Team Emirates-XRG protagonizó este martes una nueva exhibición con un ataque a 50 kilómetros de la meta de Andorra La Vella que ninguno de sus rivales fue capaz de responder.

Pogacar, que ya vestía el maillot rojo después de imponerse en la contrarreloj inaugural de Mónaco, cruzó la meta en solitario con 2 minutos y 39 segundos de ventaja sobre sus perseguidores. Una diferencia que le permite reforzar todavía más su liderato y situarse con 3:21 sobre Primoz Roglic y 3:32 respecto a Enric Mas.

"Cualquier ventaja es más que suficiente, pero es genial -tener 3:21 de renta- porque ahora puedo estar tranquilo y confiado para los próximos días. Seguiremos día a día, concentrándonos en cada jornada. Será un poco menos estresante", explicó después de su victoria.

Pogacar ataca a 50 kilómetros de meta

La cuarta etapa presentaba únicamente 104,8 kilómetros, pero un recorrido explosivo por Andorra con cuatro dificultades montañosas: Port d'Envalira, Collada de Beixalís, Coll d'Ordino y Alt de la Comella.

Después de la suspensión de la jornada del lunes por el mal tiempo, con granizo y lluvia obligando a los corredores a buscar refugio, Pogacar volvió a encontrar en la montaña el escenario perfecto para demostrar su superioridad.

El esloveno se mantuvo inicialmente al margen de los numerosos movimientos para formar la escapada y esperó hasta la Collada de Beixalís para lanzar su ataque.

En las rampas más exigentes, a unos 50 kilómetros de la llegada, decidió marcharse en solitario. Felix Gall intentó inicialmente seguir su rueda, pero no consiguió mantener el ritmo del cinco veces campeón del Tour.

Pogacar explicó después por qué decidió atacar desde tan lejos: "No tenía por qué, pero el ritmo ya era altísimo en la primera subida, y en la segunda íbamos muy rápido desde el pie. Cuando Jay -Vine- me dejó pasar, supe que no quería estar aislado frente a los demás corredores de la general porque habrían jugado en mi contra, así que intenté atacar y seguir hasta la meta. Fue bastante duro, pero un día precioso", indicó.

Los favoritos no se ponen de acuerdo

Por detrás comenzó una persecución marcada por los ataques y la falta de entendimiento entre los principales aspirantes a la general.

Mientras Pogacar aumentaba progresivamente su ventaja, corredores como Primoz Roglic, Richard Carapaz, Enric Mas y Sepp Kuss intentaban limitar las pérdidas.

Gall y Oscar Onley fueron los que más se acercaron inicialmente al esloveno, pero al paso por Coll d'Ordino la diferencia ya rondaba el minuto y medio.

Ni siquiera Roglic, cuatro veces ganador de La Vuelta y uno de los grandes especialistas de la carrera española, pudo impedir que su compatriota siguiera ampliando la distancia.

Pogacar culminó así la escapada en solitario más larga de su carrera en una gran vuelta y afrontó el Alt de la Comella con margen suficiente para disfrutar de los últimos kilómetros antes de levantar los brazos en Andorra La Vella.

Casi tres minutos al resto

La pelea por detrás terminó convirtiéndose prácticamente en otra carrera. A 2:39 de Pogacar, Jarno Widar se impuso en el esprint del grupo perseguidor, seguido por Felix Gall, Oscar Onley y Sepp Kuss.

Las diferencias dejaron todavía más definida la clasificación general. Pogacar conserva el maillot rojo con 3:21 de ventaja sobre Roglic, que asciende a la segunda posición, mientras que Enric Mas es tercero a 3:32.

Richard Carapaz cedió algunos segundos en el tramo final y terminó situado a casi 20 segundos del podio.

"Ahora puedo estar tranquilo y confiado"

Pese al enorme golpe asestado a sus adversarios, Pogacar insistió en que la carrera todavía es larga y que su intención será administrar la ventaja junto a sus compañeros del UAE.

"Ahora tenemos una buena ventaja, así que daremos lo mejor para controlarla día a día, pero si no se puede controlar, tendremos que luchar. Va a ser duro, pero tenemos un equipo muy fuerte, así que estamos preparados", aseguró.

El esloveno busca conquistar la única gran vuelta que todavía falta en su palmarés y llega a España después de haber protagonizado otra exhibición en el Tour de Francia hace apenas un mes.

"Jamás, ni por un segundo, pensé que estaría corriendo así. Fue realmente hermoso y uno de los momentos favoritos de mi carrera"

La victoria tuvo además un componente especial por producirse en un lugar estrechamente relacionado con sus primeros grandes éxitos.

"Jamás, ni por un segundo, pensé que estaría corriendo así. Tengo recuerdos preciosos de mi primera vez en Andorra. Fue realmente hermoso y uno de los momentos favoritos de mi carrera", recordó sobre su primera victoria allí en 2019.

¿Sentenciada en cuatro etapadas?

Siete años después, Pogacar volvió a levantar los brazos en Andorra, esta vez convertido en el gran dominador del ciclismo mundial y dejando La Vuelta muy encarrilada cuando apenas se han disputado cuatro etapas.

La carrera entrará este miércoles en territorio español con una quinta jornada de 173 kilómetros entre Falset y Terres de l'Ebre. Pogacar partirá con el maillot rojo y una renta que ya supera los tres minutos sobre todos sus principales rivales.