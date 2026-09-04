Un verano marcado por las catástrofes naturales: las alertas de un planeta cada vez más extremo, en el nuevo episodio de '3x3N'

El verano llega a su fin dejando tras de sí un largo rastro de catástrofes naturales que han folpeado diferentes puntos del planeta. Terremotos, incendios forestales, inundaciones, olas de calor, sequías y el colapso de glaciares han protagonizado algunos de los grandes titulares de los últimos meses.

Es el punto de partida del nuevo episodio de '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias. Esta edición, presentada por César Gonzalo, analiza las principales amenazas naturales que se han vivido este verano y pone el foco en una pregunta: ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta de que algo está cambiando?

Un verano de desastres naturales en todo el mundo

Sonia Calvo, jefa de Internacional de Antena 3 Noticias, repasa en el programa un verano marcado por los desastres naturales en distintos puntos del planeta. Entre los episodios más mortíferos se encuentra el terremoto registrado en Venezuela, con casi 6.500 muertos, seguido por otro seísmo en Colombia que dejó cerca de 300 fallecidos.

A estos fenómenos se suman incendios, olas de calor e inundaciones en países como China o Filipinas. El último gran episodio ha tenido lugar en Nepal, donde una riada ha dejado, según el último dato registrado en el programa, 1.100 muertos.

Pero la inundación de Nepal tiene una particularidad: no se produjo como consecuencia de un monzón, sino por el colapso del hielo y rocas. El fenómeno generó una especie de presa que terminó provocando el derrumbe de carreteras y puentes, además de afectar a miles de viviendas.

El riesgo de los lagos glaciares

El episodio pone también el foco en una amenaza que preocupa cada vez más: el deshielo de los glaciares. Sonia Calvo explica que existen estudios que sitúan en unos 15 millones las personas que viven en zonas donde un lago glaciar podría llegar a desbordarse.

El riesgo afecta especialmente a regiones como el Himalaya, pero también a zonas de los Andes, entre ellas Perú y Argentina. Y no es una amenaza exclusiva de países lejanos. En los Alpes suizos, en mayo de 2025, una población entera tuvo que ser desalojada de forma preventiva días antes del colapso de un glaciar.

Calvo destaca que Suiza dispone de herramientas para monitorizar los movimientos de los glaciares, aunque no todos los países cuentan con este tipo de tecnología.

El cambio climático y unos fenómenos más extremos

César Gonzalo, meteorólogo de Antena 3 Noticias, explica que el cambio climático está detrás del incremento de los riesgos asociados a estas catástrofes y subraya la importancia de prepararse para reducir sus consecuencias.

"El cambio climático está detrás de todas estas catástrofes y para ello, hay que prepararse para que cuando sucedan, sean menos catastróficos. Que cuesten menos vidas", señala Gonzalo.

El meteorólogo recuerda que algunos fenómenos, como los terremotos, continúan siendo impredecibles. Sin embargo, sí existen medidas que pueden reducir sus efectos. Entre ellas, construir de manera diferente en las zonas con mayor riesgo sísmico para conseguir viviendas más resistentes.

Gonzalo advierte además de que el aumento de las temperaturas no provoca por sí solo más huracanes, inundaciones, incendios forestales o sequías. Lo que hace es aumentar la probabilidad de que estos fenómenos sean más duraderos y tengan consecuencias más graves.

"El incremento de las temperaturas no produce por sí solo más huracanes, inundaciones, más incendios forestales, o sequías. Lo que sí hace es que sean más probables, duraderos y que cuesten más vidas", explica.

El planeta se acerca además a una barrera considerada peligrosa. Según la ONU, el calentamiento global está cerca de superar los 1,5 grados, mientras continúan sin reducirse lo suficiente las emisiones de gases de efecto invernadero.

La prevención frente a los incendios en España

España tampoco ha quedado al margen de este verano de fenómenos extremos. Marta Moreno, del área de Sociedad de Antena 3 Noticias, aborda en el programa los incendios forestales y la situación vivida en Granada, donde una serie sísmica dejó miles de daños y terremotos de hasta 4,8 de magnitud.

En el caso de los incendios, este verano se han quemado unas 260.000 hectáreas en España y se han registrado 44 grandes fuegos.

Moreno destaca que la prevención de los incendios comienza mucho antes de que aparezcan las llamas. Entre las medidas para reducir el riesgo se encuentran limpiar y desbrozar los montes, crear cortafuegos y recuperar actividades como la ganadería extensiva, ya que el pastoreo ayuda a reducir la vegetación que puede actuar como combustible.

La protección también puede comenzar en los propios hogares. Retirar la vegetación seca, mantener limpias las parcelas y crear zonas de seguridad alrededor de las viviendas son algunas de las recomendaciones. También pueden instalarse sistemas de regado automático para ayudar a proteger el entorno de las casas.

Qué hacer ante un terremoto

Ante la posibilidad de que la tierra comience a temblar, Marta Moreno recuerda algunas pautas básicas de actuación. Dentro de un edificio, lo primero es no salir corriendo: hay que agacharse, cubrirse bajo una mesa resistente y agarrarse. También es importante alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no utilizar el ascensor.

Si el terremoto ocurre en la calle, la recomendación es alejarse de edificios, árboles, postes y cables. Una vez finalizado el temblor, además, hay que mantener la precaución ante la posibilidad de que se produzcan réplicas.

La tecnología como aliada

El episodio también analiza cómo la tecnología puede contribuir a reducir el impacto de las catástrofes. Japón, por ejemplo, ha desarrollado sistemas de refugio y estructuras resistentes a los terremotos. En otros países existen además plataformas flotantes modulares que pueden montarse rápidamente para facilitar la evacuación de zonas afectadas por inundaciones.

La prevención se convierte así en una de las principales herramientas para afrontar unos fenómenos que no pueden controlarse. De hecho, existe un dato que invita a apostar por ella: por cada euro invertido en prevención de desastres se pueden ahorrar hasta 15 euros en la reparación de los daños.

Un coste que, sin embargo, continúa creciendo. Según el nuevo pronóstico abordado en el programa, estas catástrofes naturales supondrán unos 450.000 millones de dólares al año para el mundo.