García-Page critica la gestión de la crisis en Ceuta: "Ha sido un desastre antes, durante y lo sigue siendo ahora"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de "desastre" la gestión de la crisis en Ceuta, y ha reclamado al Gobierno conclusiones y medidas de futuro ante una presión migratoria que, según ha advertido, constituye un problema "estructural y de fondo".

García-Page se ha pronunciado así en una entrevista en Espejo Público antes de participar en Toledo, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la visita del Rey al Museo del Ejército, una cita que, según ha explicado, estaba programada con anterioridad.

Page defiende al Rey y critica las palabras de Sánchez

El presidente castellano-manchego también ha cuestionado las recientes declaraciones de Pedro Sánchez sobre la ausencia del Rey en Ceuta y Melilla. El jefe del Ejecutivo afirmó en una entrevista en la SER: "¿Cuántas veces ha ido el Rey a Ceuta y Melilla? No ha ido ninguna vez, después de 20 años".

Unas palabras que, según García-Page, le "chirriaron mucho". "Evidentemente, porque en el ánimo de fijar una idea hasta bailaron las cifras. El Rey lleva el mismo tiempo que Pedro Sánchez de secretario general", ha apuntado. Page ha reivindicado además el papel institucional del monarca en un contexto político que considera especialmente complicado. "Creo que el Rey está haciendo gala de algo que es extraordinario en la actualidad frentista: la templanza", ha afirmado.

A su juicio, "se han roto buena parte de las coordenadas de navegación que teníamos desde la Transición", al tiempo que "se ha cambiado el lenguaje político". Por ello, considera que la actitud del Rey resulta "más necesaria que nunca". "Me ha parecido chirriante, en palabras de un presidente del Gobierno, y le recomendaría al presidente que cuide su lenguaje corporal porque a veces eso delata otros problemas de fondo", ha añadido.

García-Page considera que puede existir "algún tipo de herida abierta, de complejo" en torno a la presencia del Rey en Ceuta y Melilla, y ha reclamado que esta cuestión se aborde con prudencia. "Sinceramente, no es justo, no es razonable", ha defendido.

El presidente de Castilla-La Mancha ha recordado además que la situación de Ceuta se encuentra vinculada a la seguridad nacional, y que no puede reducirse a una cuestión puntual sobre una visita institucional del monarca.

"La gestión de la crisis en Ceuta ha sido un desastre"

Más contundente se ha mostrado Page al valorar la gestión de la crisis en Ceuta. "Esto ha sido un desastre antes, durante y lo es, un desastre de planteamiento y de gestión", ha sentenciado en Espejo Público.

El dirigente socialista ha lamentado que el debate político sobre la crisis haya llegado "muy tarde", y ha criticado que la discusión parlamentaria se haya convertido en una sucesión de "relatos y contrarrelatos".

Según Page, el principal problema es que la ciudadanía ya ha formado su opinión sobre lo ocurrido antes de que se produzca un debate de fondo. "Lo que esperábamos los españoles eran conclusiones a futuro, porque esto arranca de un problema mucho más estructural y de fondo", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que la presión migratoria "es de siempre y será siempre" y ha defendido que requiere una política permanente de vigilancia y prevención. "Es una constante de no bajar la guardia nunca", ha explicado.

Críticas a la gestión migratoria desde 2021

García-Page ha situado el origen de la actual situación en la crisis migratoria de 2021. Según ha recordado, entonces se produjo "un episodio grave" y el Gobierno anunció un conjunto de medidas que debían adoptarse posteriormente. Sin embargo, a su juicio, desde entonces se ha producido "un giro copernicano" en la política relacionada con Marruecos y la presión migratoria.

Page considera que esa evolución ha generado entre los ciudadanos la percepción de que "se ha bajado la guardia", y que el reciente incidente ha puesto nuevamente de manifiesto la necesidad de contar con una estrategia a largo plazo.

A la pregunta de Susanna Griso sobre si cree que el Ministerio del Interior no tuviera ninguna información policial sobre que se estaba preparando un asalto a la frontera, el presidente castellanomanchego considera que "había un dispositivo mínimo en la frontera", y cree que el problema es que "si no había previsión, malo, si no estábamos prevenidos, malo, y si lo estábamos y no se comunicó, peor, y si se comunicó y no se hizo nada, más grave todavía".

Page carga contra Trump

Durante la entrevista, García-Page también fue preguntado por Donald Trump. Su respuesta ha sido especialmente contundente. "Solo tengo un contador de los días que quedan hasta que podamos perderlo de vista porque es uno de los mayores peligros que tiene el mundo actual", ha afirmado, y ha evitado entrar a valorar las declaraciones del expresidente estadounidense: "No estoy para comentar las gracietas que comenta".