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Muere a los 83 años el mago Juan Tamariz: "Era una persona increíble, muy querida y admirada por todos"

El ilusionista popularizó la magia en televisión con sus juegos de cartas y su característico sentido del humor

El mago Juan Tamariz con sus cartas de magia

El mago Juan Tamariz con sus cartas de magia Europa Press

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Jaime Álvarez
Publicado:

El mago Juan Tamariz ha fallecido a los 83 años por causas naturales en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, según ha informado su familia en redes sociales. El ilusionista, uno de los grandes referentes de la magia en España, estuvo acompañado hasta el último momento por sus hijos y se despidió "sin sufrir" y "sonriendo y en paz".

Nacido el 18 de octubre de 1942, Juan Tamariz se dio a conocer sobre los escenarios y en televisión, donde se popularizó especialmente con sus juegos de cartas. Su forma de mezclar magia y humor lo convirtió en una de las figuras más reconocibles del ilusionismo en España.

Trayectoria

Su trayectoria fue especialmente destacada en televisión, donde protagonizó varios programas y acercó la magia al gran público con sus juegos de cartas. También intervino en espacios populares como 'Un, dos, tres', siempre combinando sus trucos con el humor que le hizo reconocible.

Más allá de su paso por televisión, Tamariz fue autor de libros como "Magia en el bar" y "La vía mágica". Su consagración internacional llegó en 1973, cuando fue campeón del mundo de cartomagia en el Congreso Mundial de París. También recibió reconocimientos como el premio Mago del Año en Estados Unidos en 1993 y la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Su familia

A principios de los años noventa presentó también el programa 'Chan Tatachán' en Telemadrid y Canal Sur, junto a otros rostros conocidos como Alaska y Pedro Reyes. Su trayectoria dejó una profunda huella en generaciones de espectadores y de ilusionistas que crecieron viendo sus números.

Su familia ha anunciado su muerte "con inmensa tristeza" y lo ha definido como "una persona increíble, muy querida y admirada por todos". Su hija Ana Tamariz, que siguió los pasos de su padre en el mundo de la magia, ha querido agradecer en redes sociales "todo el amor" que recibió de él y "todo el amor a la Magia" que regaló.

"Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros", ha señalado Ana Tamariz, que también ha destacado el cariño de los magos, amigos y familiares que le acompañaron durante toda su vida.

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