VÍDEO: Una vaquilla se escapa de un encierro en Cuenca y moviliza a todo el pueblo

Una vaquilla se ha convertido en la protagonista inesperada de las fiestas de Minglanilla, en Cuenca, después de escaparse durante uno de los encierros del municipio. El animal lleva desaparecido desde el sábado y vecinos y voluntarios se han movilizado para intentar localizarlo.

La fuga se produjo sobre las ocho de la tarde, cuando la vaquilla logró salir del recorrido por un hueco entre las vallas. En ese momento, numerosos vecinos se encontraban siguiendo el encierro en la zona, entre ellos familias con niños.

Desde entonces, no hay rastro claro del animal. Los vecinos comenzaron a buscarlo esa misma tarde y continuaron hasta la madrugada, recorriendo caminos y zonas cercanas a la localidad. La principal pista es que podría haber cruzado la carretera de Villalpardo.

Voluntarios

Durante estos días, varios voluntarios han participado en las labores de búsqueda. Por ahora, solo se han encontrado algunas huellas que permiten saber por dónde habría pasado la vaquilla, pero no han logrado dar con ella.

En el pueblo aseguran que se trata de un animal pequeño y tranquilo, aunque el Ayuntamiento ha pedido ayuda para localizarlo y también precaución a quienes salgan al campo o transiten por zonas próximas a Minglanilla.

Los vecinos reconocen que es la primera vez que viven una situación así durante las fiestas. Ahora, el objetivo es encontrar a la vaquilla cuanto antes y evitar cualquier riesgo tanto para el animal como para la población.

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