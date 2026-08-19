Musiala se desploma por segunda vez: "Me han detectado una disfunción neurológica"

Jamal Musiala ha querido tranquilizar a los aficionados después de sufrir dos desmayos en apenas cuatro días. El futbolista del Bayern de Múnich ha explicado que los episodios están provocados por una "disfunción neurológica" que le causa pérdidas breves y temporales de conciencia y asegura que los médicos no han detectado riesgos adicionales para su salud.

El último episodio se produjo este martes durante el amistoso del Bayern frente al FC Heidenheim. El internacional alemán se desplomó sobre el terreno de juego apenas ocho minutos después de haber entrado al partido.

"Me han diagnosticado episodios breves y temporales de pérdida de conciencia que son fácilmente tratables"

Una escena especialmente preocupante porque solo tres días antes había sufrido un episodio similar durante otro encuentro de preparación frente al RB Leipzig.

Ante la inquietud generada, el propio Musiala explicó su situación a través de las redes sociales: "Lo primero es lo primero: Estoy bien. Me han diagnosticado episodios breves y temporales de pérdida de conciencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica. Estos pueden provocar los episodios que ocurrieron recientemente", escribió.

"Parte de mi vida cotidiana"

El centrocampista de 23 años reconoció que las imágenes pueden resultar impactantes, aunque quiso transmitir tranquilidad sobre las consecuencias de estos episodios.

"Se que pueden parecer aterradores a primera vista, pero actualmente son parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible y soy optimista. Lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto", explicó.

Musiala permanecerá bajo supervisión médica y está siendo tratado por especialistas para controlar la situación. Además, según explicó el propio futbolista, los neurólogos que siguen su evolución le han autorizado a continuar con su actividad habitual y seguir jugando al fútbol.

"Y los especialistas neurológicos aprobaron que siga haciendo mi vida normal persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol. Tengo la sensación de que estoy por el buen camino. Lo que más me ayuda es seguir persiguiendo éxitos con vuestro increíble apoyo", afirmó.

Pide comprensión y respeto

El jugador del Bayern quiso hacer pública la información para explicar lo sucedido durante los últimos días, aunque también pidió respeto para afrontar la situación con privacidad.

"Espero que esto os ayude a comprender mejor la situación. Al mismo tiempo, os pido comprensión respecto a mi deseo de mantener este asunto en la esfera privada, compartiéndolo únicamente con mi círculo más cercano, el club y los expertos médicos", finalizó.

Tras los dos episodios sufridos durante la pretemporada, Musiala seguirá controlado por los especialistas mientras continúa con su actividad deportiva siguiendo las indicaciones médicas.