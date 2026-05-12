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La contaminación del aire podría estar detrás de millones de casos de diabetes en Europa

Un estudio alerta de la relación entre la exposición a partículas contaminantes y el aumento de la diabetes tipo 2.

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Respirar aire contaminado durante años podría tener consecuencias directas sobre el desarrollo de diabetes. Esa es la conclusión a la que llega una investigación elaborada por la Universidad de Murcia y el Barcelona Supercomputing Center, que vincula la contaminación atmosférica con cerca de nueve millones de casos anuales de diabetes tipo 2 en Europa.

Los investigadores hablan de "una relación directa y alarmante" entre la exposición prolongada a determinados contaminantes y el incremento de esta enfermedad, considerada la forma más frecuente de diabetes.

El impacto de respirar aire contaminado

El trabajo se ha basado en el análisis de datos históricos de contaminación atmosférica recogidos entre 1991 y 2020. Para ello, los científicos emplearon sistemas avanzados de modelización capaces de estudiar la evolución de distintos contaminantes en el aire y su relación con la salud.

Según el estudio, el dióxido de nitrógeno estaría relacionado con unos 3,7 millones de casos de diabetes cada año en Europa. A esa cifra se sumarían otros cinco millones vinculados a la exposición continuada a partículas contaminantes.

En total, los investigadores estiman que cerca de nueve millones de diagnósticos anuales podrían estar asociados a la contaminación atmosférica.

Las ciudades más expuestas

El informe sitúa las zonas industriales y urbanas entre los principales focos de riesgo. Regiones como el valle del Ruhr, en Alemania, o el valle del Po aparecen señaladas entre las áreas con mayor concentración de contaminantes.

También destacan grandes capitales europeas como Londres, París o Varsovia, donde el tráfico y la actividad industrial elevan los niveles de partículas en suspensión y dióxido de nitrógeno.

Las partículas más peligrosas

Uno de los puntos que más preocupa a los expertos es el efecto de las partículas finas PM2,5. El estudio sostiene que incluso concentraciones moderadas de este contaminante pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Los investigadores advierten además de que muchos de estos niveles superan las recomendaciones fijadas tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la nueva normativa europea sobre calidad del aire.

Actualmente, en Europa se registran alrededor de 66 millones de casos de diabetes tipo 2 y las previsiones apuntan a que la cifra seguirá creciendo durante los próximos años.

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