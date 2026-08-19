Nick Kyrgios da positivo por un metabolito de la cocaína en un control antidopaje

Nick Kyrgios ha sido suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) después de dar positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en un control realizado durante un torneo disputado el pasado mes de junio en Mallorca.

El tenista australiano, de 31 años, proporcionó la muestra el 22 de junio de 2026, mientras participaba en un torneo ATP 250 en la isla española.

Posteriormente, el 17 de julio, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina en la muestra del jugador.

Es considerada un estimulante

La cocaína está considerada un estimulante y figura como sustancia de abuso en la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA. Su utilización está vetada durante la competición dentro del Programa Antidopaje del Tenis.

La normativa contempla, no obstante, sanciones reducidas para determinadas sustancias de abuso cuando el deportista puede acreditar que el consumo se produjo fuera de competición.

Por la naturaleza de la sustancia detectada, el reglamento establece una suspensión provisional obligatoria, que en el caso de Kyrgios está vigente desde el pasado 4 de agosto.

Kyrgios no ha recurrido por ahora

El australiano tiene derecho a apelar la suspensión provisional, aunque hasta el momento no ha presentado ningún recurso contra la medida, según la información difundida por la ITIA.

La suspensión implica que Kyrgios no podrá disputar, entrenar ni siquiera asistir a eventos organizados o reconocidos por las principales instituciones del tenis internacional.

La prohibición afecta a competiciones de la ATP, WTA y los cuatro Grand Slams, así como a los torneos organizados por las diferentes federaciones nacionales y el resto de organismos integrados en el tenis profesional.

Suspensión provisional

La suspensión es por ahora provisional y el procedimiento deberá determinar las consecuencias definitivas del positivo.

Kyrgios llegó a alcanzar el número 13 del ranking mundial individual en octubre de 2016, la mejor clasificación de su carrera.

El australiano ha sido durante años uno de los jugadores más reconocibles y controvertidos del circuito, aunque las lesiones han condicionado notablemente su continuidad en las últimas temporadas.

"Pido perdón a mis seguidores"

El tenista lanzó un mensaje en redes sociales antes del comunicado de la ITIA informando de la sanción. "Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por consumo de cocaína. He cometido un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello", reconoció.

"Pido perdón a mis seguidores, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí. Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen. Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo. No voy a poner excusas, pero quiero explicar el contexto", prosiguió.

El australiano relató que "los últimos años de lesiones" le "han pasado una factura enorme, tanto física como mentalmente". "Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar que estoy llegando al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé", dijo.

"Siempre he dicho que yo no elegí el tenis, fue el tenis el que me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar. A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice", dejó claro.

Finalmente, Kyrgios defendió que esta sanción ha servido para darse "cuenta de la realidad". Durante los próximos 28 días, me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me centro en recuperarme. Pido que se respete mi privacidad durante ese tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia. Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes", concluyó.