Descubren un "sensor oculto" en el hígado que podría ser esencial para personas con diabetes, obesidad o hígado graso

Un sensor clave puede cambiar la vida de los afectados por diabetes, obesidad o hígado graso. Un estudio del Institut de Recerca Biomédica Catalunya Sud (IISPV), la Universidad Rovira i Virgili y el CIBERDEM acaba de descubrir que el succinato, molécula encargada de fabricar energía en las células, no solo sirve para obtener energía, sino que también actúa como señal en otras células a través de un receptor llamado SUCNR1. Algo que podría abrir nuevas vías terapéuticas para mejorar el control de la glucosa y la capacidad del cuerpo para adaptarse a los cambios entre ayuno y alimentación.

"Antenas" que actúan fuera de las células

El hígado es nuestro "gestor metabólico" y no solo participa en la eliminación de toxinas, sino que metabólicamente gestiona cómo los nutrientes que ingerimos y decide qué hacer con ellos si almacenarlos, si utilizarlos o si darlos a otros tejidos. Así nos lo explica Sonia Fernández, investigadora del equipo, que añade que "en este estudio lo que demostramos por primera vez es que el succinato tiene su receptor y está regulando esas adaptaciones metabólicas que sufre el hígado tras la ingesta".

La investigadora asegura que "hace unos años se descubrió que el succinato no solamente era importante para producir energía sino que, puede salir de la célula y actuar como señal. Es decir, puede actuar como señal porque las células tienen como antenas que reconocen este succinato, que está fuera de las células y es una manera de comunicación".

Anna Marçal, investigadora del equipo, nos explica que "el hígado es muy importante en las transiciones entre la ingesta y el ayuno" y que "esta proteína creemos que está realizando funciones metabólicas".

Sensores ocultos en las células del hígado

Su estudio, publicado en la revista Science Advances, ha revelado que un receptor celular llamado SUCNR1 actúa como un "sensor oculto" metabólico indispensable en las células del hígado. Con este hallazgo cambia radicalmente la forma en que entendíamos la adaptación de nuestro cuerpo a los diferentes estados nutricionales.

Posibles beneficios

El trabajo desvela un mecanismo clave en la forma en que este órgano procesa los azúcares y las grasas, que tiene implicaciones directas en enfermedades como la diabetes, la obesidad y la enfermedad hepática metabólica. En las personas con diabetes tipo 2 podrían obtener un mayor control de la glucosa y resistencia a la insulina gracias al receptor SUCNR1. Diseñar fármacos que lo estimulen o regulen de forma controlada podría ofrecer soluciones efectivas para recuperar la salud metabólica en personas con obesidad.

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