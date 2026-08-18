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Crisis en Ceuta

Detectan un brote de sarna en un grupo de militares desplazados a Ceuta

La Asociación de Tropa y Marinería Española avisaba de la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, "probablemente sarna", entre militares desplegados en la ciudad autónoma.

Imagen de archivo de Ceuta

Imagen de archivo de Ceuta Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Una decena de militares desplazados en Ceuta se han contagiado de sarna. El brote lo confirman fuentes de Defensa si bien señalan que no tienen por qué estar relacionados con la crisis migratoria.

La primera en alertar del problema fue la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) que a través de un comunicado avisaba de la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, "probablemente sarna", entre militares desplegados en la ciudad autónoma y pedía a Defensa información "precisa".

ATME considera "imprescindible" aclarar la situación y pide al ministerio dirigido por Margarita Robles para que confirme si se han producido casos de sarna u otras enfermedades infecciosas entre el personal desplegado, así como el número de casos y si presentan relación epidemiológica. También piden datos sobre las unidades en las que se habrían detectado y si se ha activado algún protocolo de control de contactos o vigilancia sanitaria.

En su web la Unión de Militares de Tropa cifra en 14 las personas afectadas y las engloba dentro del Grupo de Regulares nº54 que se han visto afectados "tras ser alojados en malas condiciones y de hacinamiento en las antiguas instalaciones de la Batería K-8" y añade que son "unas dependencias habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas similares y en situación de hacinamiento".

Durante la visita de Mónica García a la ciudad autónoma hubo un momento en el que la titular de Sanidad aseguró que identificar migración con enfermedad es "xenófobo".

Las declaraciones de la ministra de Sanidad

En rueda de prensa una periodista trasladó a García la información que recibió de una médica ceutí que aseguraba "hay un chico que vino con tuberculosis" y también le añadía que, según las palabras de la facultativa "la realidad es que muchos vienen sin vacunarse".

La ministra contestaba: " Sí, tienen enfermedades como también tenemos nosotros. Ahora mismo, tenemos detectados dos casos de tuberculosis. Uno de un chaval que vino con tuberculosis, ya estaba en tratamiento desde Marruecos. Y otro, digo que tengamos diagnosticados, de un paciente autóctono de aquí que llevaba con sospechas de posible tuberculosis tres meses. Quiero decir, claro que necesitamos hacer ese estudio epidemiológico, pero identificar inmigración con enfermedad es que no es verdad, es que es xenófobo, lo siento mucho. Igual que identificarlo con delincuencia, o identificarlo con agresiones".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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