La Guardia Civil detiene en Barajas al ciclista 'Superman' López por presunto tráfico de medicamentos

El ciclista colombiano de Astana, Miguel Ángel López, o más conocido como 'Superman' López ha sido detenido esta mañana en el Aeropuerto de Barajas por la Guardia Civil, según informa el medio 'Ciclo 21' por presunto tráfico de medicamentos.

Según informa el citado medio: "El colombiano ya está formalmente investigado (anteriormente imputado) dentro de la causa abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Cáceres y la operación bautizada como Ilex contra el médico y fisiólogo extremeño Marcos Maynar", apuntan.

Se le relaciona con Marcos Maynar, que fue detenido por agentes de la UCO el pasado mes de mayo por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de medicamentos.

Astana le aparta hasta que se resuelva el caso

Su equipo, el Astaná, ya ha decidido apartarle hasta que se resuelva el caso: "La noticia que se difundió en los medios de comunicación ayer por la tarde nos tomó por sorpresa, y por el momento no tenemos ningún detalle. Al respecto, el equipo decidió suspender a Miguel Ángel López de cualquier actividad dentro del equipo hasta que se aclaren todas las circunstancias del caso", reza el comunicado.

'Superman' no ha competido en este Tour al no haberse recuperado de su lesión en el Giro de Italia y su futuro inmediato no tiene buena pinta ya que Astana no le dejará correr hasta que se solucione el caso, su objetivo era correr la Prueba Villafranca - Clásica de Ordizia (25 julio), y la Vuelta a Castilla y León (27-28 julio), después La Vuelta España.