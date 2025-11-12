Julio Cortés, el aventurero español que da la vuelta al mundo en bici: "Esta libertad no la cambio por nada"

Desde el norte de Vietnam, a 200 kilómetros de Hanói, Julio Cortés ha atendido a Antena 3 Deportes mientras pedalea para completar la vuelta al mundo en bicicleta. Este joven de Moya (Barcelona) lleva ya más de un año de aventura y asegura que no planea volver a casa ni por Navidad.

Una aventura de 4 años y una sola casa: su bicicleta

"La idea llevaba rondándome la cabeza desde hace unos cinco años. Quería una aventura larga", explica Julio a Antena 3 Deportes. A sus 29 años, dejó su trabajo en el refugio del Pirineo aragonés para lanzarse a la carretera con una tienda de campaña, una bicicleta —a la que llama 'Mery'— y una meta.

"Mi bici es mi casa. Puedo dormir donde quiera, sin preocuparme de hoteles. Lo que más valoro es la libertad que me da", asegura Julio Cortés. Empezó financiando el viaje con sus ahorros que logró por ese propósito. Con el tiempo, sus vídeos y publicaciones en redes sociales comenzaron a atraer a miles de seguidores, lo que le ha permitido cubrir parte del trayecto.

De Croacia a Vietnam: historias, peligros y aprendizajes

En este viaje que calcula durará unos cuatro años y cerca de 50.000 kilómetros, no todo ha sido fácil. Cortés recuerda una de las situaciones más tensas que ha vivido: "En Croacia un hombre me invitó a dormir en su casa, pero al día siguiente no quería dejarme salir, pretendía que trabajara para pagarle la noche. Fue una situación incómoda, pero por suerte no fue a más".

Julio se siente afortunado. "He tenido suerte, malas experiencias puede haber en cualquier sitio, pero me quedo con lo positivo", añadió. Su próximo destino será Tailandia, donde hará una pausa para reencontrarse con su familia antes de continuar pedaleando.

