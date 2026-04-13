Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Bádminton

Carolina Marín recuerda sus inicios en el bádminton: "Yo era mala, las cosas como son"

Carolina Marín está viviendo días de sensaciones encontradas tras anunciar su retirada: emoción por recordar lo logrado en su trayectoria deportiva, pero también tristeza por colgar la raqueta.

Carolina Marín recuerda sus inicios en el bádminton: "Yo era mala, las cosas como son"

Carolina Marín recuerda sus inicios en el bádminton: "Yo era mala, las cosas como son"

Publicidad

Vanessa Blasco
Publicado:

Carolina Marín hizo historia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 tras conseguir la primera medalla olímpica para España en bádminton. Completó su currículum con los títulos de campeona de Europa y del mundo. Con solo 23 años había alcanzado lo máximo en la competición. Cuando comenzó, siendo solo una niña, nadie hubiera apostado porque Carolina llegaría a lo más alto, ni siquiera ella misma: "Yo era mala, las cosas como son", así contaba Carolina Marín a Antena 3 Deportes cómo fueron sus comienzos. Ahora, tras anunciar su retirada, hace balance de todo lo vivido en su carrera profesional.

Siempre estuvo acompañada por su entrenador, Fernando Rivas, que también cree que los inicios de Carolina no fueron muy prometedores: "Era malísima", nos contaba entre risas cuando le preguntamos por los comienzos de Marín. Fernando se hizo cargo de Carolina desde que era una niña y sus padres la llevaron al club. Reconoce que hubo que hacer un duro trabajo, pero que mereció la pena. La propia Carolina sabe cuál es el secreto de su éxito: "Trabajo, trabajo y trabajo", así de contundente nos lo decía.

"He llorado mucho"

Durante su carrera reconoce que no todo han sido triunfos: "He llorado mucho, ha habido momentos complicados". Carolina recuerda que no ha sido un camino fácil. Su lesión de rodilla en los Juegos Olímpicos de París 2024 podríamos decir que fue el comienzo del final y lo que la ha llevado, tras varios meses de trabajo y varias intervenciones para recuperarse, a plantear su retirada: "Sé que ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida", así de segura está tras anunciar que deja el deporte profesional.

Carolina Marín, única e irrepetible figura del bádminton, ha conseguido en esta disciplina lo que nadie había logrado antes. "No habrá otra Carolina Marín, no se puede repetir. No solo por lo que ha conseguido, sino porque ha sido la primera en hacerlo". Así habla de ella, orgulloso, Fernando Rivas, su entrenador de toda la vida, para quien Carolina ha sido su familia: "Una segunda hija para mí".

Huelva, su paraíso

Es tiempo de descanso para Marín y, ahora que ha colgado la raqueta, tiene claro a qué va a dedicar estos primeros meses. Se acerca el verano y ella es de Huelva: "Voy a disfrutar de mi paraíso, que son las playas de mi ciudad, y en un futuro tengo muchas puertas abiertas", son los planes inmediatos que nos ha desvelado.

No piensa en el futuro, solo en el presente, que por el momento está lejos del bádminton, una disciplina de la que Carolina Marín no podrá desligarse nunca: "El bádminton me ha dado la vida y yo le he dado la vida al bádminton", es el sentimiento de Marín tras una vida dedicada al deporte.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vicky López, presente y futuro de España: "Quiero que mi madre se sienta orgullosa"

Vicky López, presente y futuro de España

Publicidad

Deportes

Carolina Marín recuerda sus inicios en el bádminton: "Yo era mala, las cosas como son"

Carolina Marín recuerda sus inicios en el bádminton: "Yo era mala, las cosas como son"

Mariluz Peral celebra su victoria ante Federica Macri

Mariluz Peral, 'La Joyita' del boxeo español, conquista Europa: "No podía fallar a mi gente"

Jannik Sinner celebra un punto en la final de Montecarlo ante Alcaraz

Patrick Mouratoglou y la cualidad que comparten Sinner y Nadal: "Es increíble y muy raro"

Óscar Freire, en una imagen de archivo
Ciclismo

El exciclista Óscar Freire, detenido por un presunto delito de maltrato a su mujer

El futbolista fallecido, Dominic Frimpong
Fútbol

Muere el futbolista Dominic Frimpong tras un asalto a mano armada al autobús de su equipo

Carlos Alcaraz, en acción en Montecarlo ante Sebastián Báez
Tenis

El mensaje de Boris Becker a Carlos Alcaraz tras su derrota en Montecarlo ante Sinner

El extenista alemán y ganador de seis grand slam elogió la deportividad del murciano después de ceder ante Sinner en la final de Montecarlo.

Carlos Alcaraz, en acción en Montecarlo
Conde de Godó

Horario y dónde ver debut de Carlos Alcaraz en el trofeo Conde de Godó

El tenista murciano se estrena este martes 14 de abril ante el finlandés Otto Virtanen, que viene de la fase previa y con el que nunca se ha enfrentado.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras la final de Montecarlo

Jannik Sinner recupera el número 1 de la ATP tras destronar a Alcaraz en Montecarlo

Parapente

Mueren dos parapentistas tras precipitarse al suelo en Alarilla, Guadalajara

Sinner y Alcaraz se saludan tras la final de Montecarlo

Alcaraz se rinde a Sinner tras igualar un récord de Djokovic: "Es increíble..."

Publicidad