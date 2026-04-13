Carolina Marín recuerda sus inicios en el bádminton: "Yo era mala, las cosas como son"

Carolina Marín hizo historia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 tras conseguir la primera medalla olímpica para España en bádminton. Completó su currículum con los títulos de campeona de Europa y del mundo. Con solo 23 años había alcanzado lo máximo en la competición. Cuando comenzó, siendo solo una niña, nadie hubiera apostado porque Carolina llegaría a lo más alto, ni siquiera ella misma: "Yo era mala, las cosas como son", así contaba Carolina Marín a Antena 3 Deportes cómo fueron sus comienzos. Ahora, tras anunciar su retirada, hace balance de todo lo vivido en su carrera profesional.

Siempre estuvo acompañada por su entrenador, Fernando Rivas, que también cree que los inicios de Carolina no fueron muy prometedores: "Era malísima", nos contaba entre risas cuando le preguntamos por los comienzos de Marín. Fernando se hizo cargo de Carolina desde que era una niña y sus padres la llevaron al club. Reconoce que hubo que hacer un duro trabajo, pero que mereció la pena. La propia Carolina sabe cuál es el secreto de su éxito: "Trabajo, trabajo y trabajo", así de contundente nos lo decía.

"He llorado mucho"

Durante su carrera reconoce que no todo han sido triunfos: "He llorado mucho, ha habido momentos complicados". Carolina recuerda que no ha sido un camino fácil. Su lesión de rodilla en los Juegos Olímpicos de París 2024 podríamos decir que fue el comienzo del final y lo que la ha llevado, tras varios meses de trabajo y varias intervenciones para recuperarse, a plantear su retirada: "Sé que ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida", así de segura está tras anunciar que deja el deporte profesional.

Carolina Marín, única e irrepetible figura del bádminton, ha conseguido en esta disciplina lo que nadie había logrado antes. "No habrá otra Carolina Marín, no se puede repetir. No solo por lo que ha conseguido, sino porque ha sido la primera en hacerlo". Así habla de ella, orgulloso, Fernando Rivas, su entrenador de toda la vida, para quien Carolina ha sido su familia: "Una segunda hija para mí".

Huelva, su paraíso

Es tiempo de descanso para Marín y, ahora que ha colgado la raqueta, tiene claro a qué va a dedicar estos primeros meses. Se acerca el verano y ella es de Huelva: "Voy a disfrutar de mi paraíso, que son las playas de mi ciudad, y en un futuro tengo muchas puertas abiertas", son los planes inmediatos que nos ha desvelado.

No piensa en el futuro, solo en el presente, que por el momento está lejos del bádminton, una disciplina de la que Carolina Marín no podrá desligarse nunca: "El bádminton me ha dado la vida y yo le he dado la vida al bádminton", es el sentimiento de Marín tras una vida dedicada al deporte.

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