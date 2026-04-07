Carolina Marín, tras su retirada: "Lo he intentado hasta el final, me voy tranquila"

Carolina Marín ha reaparecido en la que es su casa, el pabellón en el que jugó por primera vez al bádminton cuando tenía 8 años. Aquí, la han recibido un centenar de escolares, de entre diez y once años, que han tenido la oportunidad de ver a una tricampeona mundial de cerca e intercambiar algunos golpes de volante con ella.

Ha sido su primera reaparición pública, tras anunciar su retirada definitiva de la competición, a causa de su lesión de rodilla. "Me da mucha nostalgia porque hace 24 años yo estaba así, como vosotros. Estoy muy agradecida por volver y recordar mi infancia", les ha explicado a los pequeños que se han lanzado a hacerle todo tipo de preguntas a su ídolo.

"He llorado mucho"

Carolina ha reconocido que estos últimos meses han sido duros. "He llorado mucho", pero asegura estar tranquila con la decisión, la "más difícil", que ha tomado. "Después de París tenía la espinita de no volver a intentarlo. Lo he hecho, he exprimido mi cuerpo más allá de lo que podía imaginar. Me voy tranquila", sostiene.

La joven es consciente de que "todo deportista tiene fecha de caducidad y me ha llegado la hora. He arriesgado el año pasado cuando volví a coger raqueta, pero he ido viendo como respondía. Lo he intentado hasta el final, creedme".

Ahora quiere priorizar su salud y disfrutar de su tierra y su familia, aunque sabe que tiene que devolver al deporte todo lo que le ha dado. "El bádminton es mi vida. Charlas, proyectos, ya se verá". Porque tiene claro que, aunque lejos de la competición, su horizonte sigue vinculado al deporte que la encumbró.

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