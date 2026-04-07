Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Carolina Marín

Carolina Marín, tras su retirada: "Lo he intentado hasta el final, me voy tranquila"

La tricampeona mundial de Bádminton reaparece, tras anunciar su retirada en un encuentro con un centenar de escolares en el pabellón donde ella empezó a jugar.

Carolina Mar&iacute;n

Carolina MarínEFE

Publicidad

Marta Álvarez
Publicado:

Carolina Marín ha reaparecido en la que es su casa, el pabellón en el que jugó por primera vez al bádminton cuando tenía 8 años. Aquí, la han recibido un centenar de escolares, de entre diez y once años, que han tenido la oportunidad de ver a una tricampeona mundial de cerca e intercambiar algunos golpes de volante con ella.

Ha sido su primera reaparición pública, tras anunciar su retirada definitiva de la competición, a causa de su lesión de rodilla. "Me da mucha nostalgia porque hace 24 años yo estaba así, como vosotros. Estoy muy agradecida por volver y recordar mi infancia", les ha explicado a los pequeños que se han lanzado a hacerle todo tipo de preguntas a su ídolo.

"He llorado mucho"

Carolina ha reconocido que estos últimos meses han sido duros. "He llorado mucho", pero asegura estar tranquila con la decisión, la "más difícil", que ha tomado. "Después de París tenía la espinita de no volver a intentarlo. Lo he hecho, he exprimido mi cuerpo más allá de lo que podía imaginar. Me voy tranquila", sostiene.

La joven es consciente de que "todo deportista tiene fecha de caducidad y me ha llegado la hora. He arriesgado el año pasado cuando volví a coger raqueta, pero he ido viendo como respondía. Lo he intentado hasta el final, creedme".

Ahora quiere priorizar su salud y disfrutar de su tierra y su familia, aunque sabe que tiene que devolver al deporte todo lo que le ha dado. "El bádminton es mi vida. Charlas, proyectos, ya se verá". Porque tiene claro que, aunque lejos de la competición, su horizonte sigue vinculado al deporte que la encumbró.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Marcos Llorente frivoliza sobre la protección solar y los expertos le responden: "Está promocionando una conducta muy peligrosa"

Marcos Llorente ironiza con el uso de la crema solar

Publicidad

Deportes

Alcaraz durante su partido ante Báez en Montecarlo

Alcaraz saca la apisonadora en su debut en Montecarlo: ¡6-1 y 6-3 a a Báez en 1:10 minutos!

Javi Gallardo, futbolista fallecido

Muere Javi Gallardo, futbolista del Atlético Totalán, a los 33 años: acababa de aprobar las oposiciones de Policía

Carolina Marín

Carolina Marín, tras su retirada: "Lo he intentado hasta el final, me voy tranquila"

Marcos Llorente ironiza con el uso de la crema solar
Marcos Llorente

Marcos Llorente frivoliza sobre la protección solar y los expertos le responden: "Está promocionando una conducta muy peligrosa"

Aday Mara hace historia y se convierte en el primer español en ganar la NCAA
Baloncesto

Aday Mara hace historia y se convierte en el primer español en ganar la NCAA

La imagen de Rafa Nadal entrenando con Swiatek en su Academia
Tenis

La imagen de Rafa Nadal entrenando con Swiatek en su Academia: el balear volvió a 'pegar' su famosa derecha

El balear ha vuelto a coger la raqueta para dar consejos a Swiatek de cara a la gira de tierra batida.

Vinicius y Kane, rivales en cuartos de final de la Champions
Champions League

Real Madrid - Bayern de Múnich: Horario, alineaciones y dónde ver la ida de cuartos de final de Champions League en directo

El Bernabéu acoge el primer acto de una rivalidad histórica en la máxima competición europea. Consulta el horario, los posibles onces, bajas y dónde ver el Real Madrid-Bayern de Múnich de cuartos de final.

Sabalenka en el Masters de Miami

McEnroe siembra la polémica: "El mejor tenista juvenil del mundo ganaría 6-1 y 6-1 a Sabalenka"

Carlos Alcaraz durante un entrenamiento en Montecarlo

Carlos Alcaraz - Sebastián Báez: Horario y dónde ver el partido de dieciseisavos del Masters de Montecarlo

Gil Marín en una imagen de archivo

El Atlético y Gil Marín explotan tras la no roja a Gerard Martín: "Solo queda sentir vergüenza"

Publicidad