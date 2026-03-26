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Carolina Marín anuncia su retirada: "Mi camino en el bádminton profesional ha terminado"

La campeona olímpica y triple campeona del mundo anuncia su retirada del bádminton.

Carolina Mar&iacute;n en acci&oacute;n

Carolina Marín en acciónGetty Images

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Carolina Marín, campeona olímpica en Río 2016, tres veces mundial y siete europea de bádminton, ha anunciado este jueves su retirada. "Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el Europeo de Huelva", ha señalado la jugadora onubense en sus rede sociales.

"Quería que me vierais una última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello. Lo dije muchas veces y soy consecuente con mi decisión. Querría que el final de mi carrera hubiera sido de otra forma, pero en la vida las cosas no siempre pasan como queremos y tenemos que asumirlas", ha explicado la siete veces campeona de Europa de bádminton.

"En el fondo, sí que me retiré en una pista, en París en 2024. Sólo que entonces no lo sabía"

La jugadora onubense, campeona del mundo en 2014, 2015 y 2018, ha recordado la grave lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando estaba muy cerca de meterse en la final olímpica.

"En el fondo, sí que me retiré en una pista, en París en 2024. Sólo que entonces no lo sabía", recuerda Carolina Marín.

"Este viaje no habría sido posible sin cada una de las personas que han formado parte de mi equipo y mi familia. Gracias por no dejarme caer nunca, por estar a mi lado y apoyarme en los momentos más complicados. Gracias a mis patrocinadores por no haberme abandonado y por entender que detrás de la imagen hay una persona", ha agradecido la jugadora onubense.

"Quería que el camino acabase en Huelva y así será"

"Quería que el camino acabase en Huelva y así será. No con una raqueta en la mano, pero sí en la ciudad que me vio nacer. Para cerrar un círculo de muchísimos años. Estaré allí para devolver toda esa energía que me habéis dado durante todo este tiempo y vivir un fin de semana inolvidable", señala Carolina Marín.

"Porque esa niña que descubrió el bádminton y quiso ganarlo todo, hoy es feliz y vuelve a su casa. Dejo mi pasión y estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido, pero más que por los títulos, por el respeto del mundo del deporte tanto dentro como fuera de la pista y por haber ayudado que el bádminton fuera reconocido, visto y practicado en mi país. No puedo pedir nada más", añade la ya exjugadora de 32 años.

"Ahora, empiezo un nuevo camino en el que intentaré devolver todo el apoyo que he recibido de la sociedad y trataré de seguir defendiendo los valores del deporte por encima de todo. Gracias por vivir a mi lado este viaje maravilloso", finaliza Carolina Marín.

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