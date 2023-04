VÍDEO | Rudy Gobert le pega un puñetazo a su propio compañero de equipo, Kyle Anderson

El pívot de los Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, protagonizó esta madrugada otro lamentable capítulo, el enésimo de su carrera, tras propinar un puñetazo en el pecho de Kyle Anderson, su compañero de equipo, en pleno tiempo muerto.

Los dos jugadores de los Wolves llegaron al banquillo picados y discutiendo sobre un lance del juego, parecía que se iba a quedar ahí. Anda que no hay malentendidos y piques entre compañeros. Sin embargo, así, de repente, y sin venir a cuento, Gobert se acercó a Anderson y le soltó un fuerte puñetazo en el pecho de Kyle ante la incredulidad de sus compañeros, que estaban alrededor de ambos sentados en el banquillo.

Las palabras que hicieron reaccionar de manera inapropiada al internacional por Francia fueron "cállate, zorra" por parte de Anderson mientras los dos discutían de cómo frenar la sangría defensiva que estaban produciendo los Pelicans, que terminaron perdiendo el partido 113-108. Los Wolves se jugarán ante los Lakers de LeBron en una eliminatoria (Play-in) el pase a los Playoffs.

La franquicia expulsó del partido inmediatamente a Gobert y le mandaron directamente a casa a reflexionar sobre lo sucedido, no obstante, ni mucho menos es la primera vez que este jugador cruza los límites.

Bromeó tocando los micrófonos estando contagiado de covid

Su recorrido pasándose de la raya comenzó en marzo de 2020, ¿recuerdan ese periodo de tiempo no? La NBA decidió suspender la competición después de confirmarse el positivo en coronavirus de Gobert, entonces jugador de Utah Jazz. Obviamente el francés poca culpa tenía de haber contraído el virus pero lo que fue completamente lamentable fue su actitud ya que gastó una broma pesada al tocar todos los micrófonos y grabadoras de la rueda de prensa antes de marcharse ante la total incredulidad de los periodistas. Estaba contagiado de covid-19.

Tremenda pelea contra Turner

En noviembre de 2021 protagonizó un brutal encontronazo con Miles Turner que provocó una gran trifulca.

"De hecho, es gracioso, porque mi entrenador de boxeo estaba en el partido. El único partido al que ha venido este año... Si no me siento amenazado, no voy a lanzar un puñetazo. Y no me sentí amenazado. Si alguien quiere pelear, soy fácil de alcanzar", explicó Gobert tras la pelea.