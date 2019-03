Roca dice que la sanción de FIBA Europa es "desproporcionada, injusta y sin fundamento"

El presidente de la ACB, Francisco Roca, calificó de "radicalmente desproporcionada, injusta y sin fundamento" la decisión de FIBA Europa de excluir del Eurobasket de 2017 a algunas federaciones nacionales, entre las que se encuentra la española.

En un comunicado, Roca explicó que "la ACB se pone a disposición de la FEB para ayudar a elaborar las alegaciones convenientes para revertir esta decisión". "Nos parece absolutamente desmedida", dijo el presidente de la ACB.

FIBA Europa comunicó a la Federación Española de Baloncesto (FEB) la exclusión del combinado masculino del Eurobasket 2017 por considerar que la entidad "apoya las prácticas ilegales de la Euroliga al permitir los acuerdos con sus ligas y clubes".

En el texto, FIBA Europa justificó la "pérdida del derecho de participar en las competiciones masculinas absolutas" que organiza, entre las que se incluye el Eurobasket de 2017, de un grupo de federaciones entre las que se encuentran, entre otras, España, Italia, Grecia y Turquía. "Me parece una decisión radicalmente desproporcionada", remarcó Francisco Roca. "La gravedad de la sanción a estas federaciones no guarda relación alguna con la presunta infracción que se dice cometer", abundó.

"No olvidemos que en la nota de prensa de FIBA Europa del 20 de marzo, que es donde se inicia todo este sinsentido, se hace una excepción de los 16 equipos que participan en la Euroliga. Es decir, ¿participar en la Euroliga no es objeto de sanción pero hacerlo en la Eurocopa sí lo es? Me parece insostenible", añadió.

El presidente de la ACB remarcó asimismo que el modelo de competición propuesto por FIBA a los clubes de élite era "esencialmente el mismo que ha implantado la Euroliga". "Se hacen imposibles de entender los argumentos de FIBA Europa para imponer esta sanción", subrayó.

Roca instó a FIBA Europa "a que recapacite" y revierta una medida que la ACB considera "desproporcionada y carente de fundamento legal". "Estoy convencido de que España y el resto de federaciones sancionadas competirán en el Eurobasket 2017", sentenció.

El presidente de la ACB negó también que los clubes de la Liga ACB no puedan participar en la Liga de Campeones de baloncesto. "Lo que se aprobó en la Asamblea del pasado día 4 de abril fue la aceptación de la oferta de la Euroliga pero manteniendo el derecho y la libertad de los clubes a participar donde así deseen", afirmó.