Pau Gasol: "Tuve el momento estelar del partido, estoy contento"

"Es una gran victoria muy importante para todos comenzar de esta manera y ante un gran rival como los Cavaliers", declaró Gasol al concluir el partido, que se disputó en el United Center de Chicago, con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como invitado de honor.

"No siempre asiste el presidente del país a un partido y espero que haya disfrutado del juego y el triunfo", señaló Gasol. "Se trata de un gran equipo, de nuestros rivales directos en la Conferencia y al final hicimos un partido bastante completo", Aunque reconoció que no tuvieron el mejor comienzo, el veterano jugador de Saint Boi destacó que luego fueron superiores a sus rivales.

Desacierto al inicio

"Estuvimos un poquito desacertados al inicio tanto en ataque como el defensa, y se nos fueron 6-0 al principio, pero luego recuperamos el control del partido y durante la mayoría del tiempo estuvimos al frente del marcador", explicó Gasol.

"Al final, con los dos triples de Kevin Love, se metieron de nuevo y tuvieron la oportunidad de empatar, pero reaccionamos bien y conseguimos el triunfo", relató. El internacional español también valoró el nuevo ataque impuesto por Hoiberg y opinó que da una mayor libertad al jugador.

"Es un ataque con mucha libertad, donde jugamos más en transición, pero todavía tenemos que saber cuándo parar al tener esa libertad. Creo que irá bien al grupo, y el jugador se sentirá cómodo al ser más rápido", declaró.

"Tuve la momento estelar del partido"

Sobre su actuación reconoció: "Estuve lejos de mis números pero en tapones muy por encima. No entré muy bien en el ritmo ofensivamente. He acertado cuanto tenía las ocasiones, pero bueno al final creo que he hecho un trabajo importante para ayudar al equipo a ganar que es lo que cuenta".

Gasol jugó 32 minutos en los que aportó dos puntos al anotar 1 de 7 tiros de campo, falló un intentó de triple, no fue a la línea de personal, capturó dos rebotes, ambos defensivos, y recuperó un balón. "Tuve el momento estelar de la noche en el tapón ante LeBron James y estoy contento de hacer jugadas que ayuden a mi equipo a ganar el partido", concluyó.