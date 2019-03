Pau Gasol lidera a los Bulls contra los Clippers y cortan su mala racha

El pívot español Pau Gasol volvió a surgir como el líder del ataque de los Bulls de Chicago a los que guió al triunfo de 83-80 ante Los Ángeles Clippers y rompieron racha de tres derrotas consecutivas, la peor en lo que va de temporada.

El partido no fue de los que hacen afición por los fallos en ataque que se dieron sobre la pista del United Center, de Chicago, pero si quedó patente la clase de Gasol que se echo al equipo sobre sus hombros al aportar 24 puntos, 16 en la primera parte.

El jugador de Sant Boi, que en las derrotas anteriores había sido muy crítico de la actitud mostrada por el equipo, disputó 33 minutos en los que anotó 10 de 19 tiros de campo, incluidos 3-3 triples y 1-1 desde la línea de personal. Gasol también capturó seis rebotes defensivos pero rompió su racha de cinco partidos consecutivos con un doble-doble.

Dos taponazos de Pau a DeAndre Jordan

El internacional español esta vez no dio ninguna asistencia, pero recuperó dos balones, perdió uno y puso dos tapones monumentales consecutivos al pívot DeAndre Jordan. "Cierto que no hemos jugado un buen baloncesto, que no dio el mejor espectáculo, pero al final conseguimos un triunfo muy importante para nosotros de cara al futuro y sobre todo que nos ha permitido romper racha perdedora", declaró Gasol al concluir el partido.

Junto a Gasol, otros cuatro jugadores de los Bulls tuvieron números de dos dígitos. Jimmy Butler llegó a los 14 puntos, repartió ocho asistencias, capturó cinco rebotes, recuperó dos balones y puso dos tapones. El ala-pívot Taj Gibson, que volvió a salir de titular en el puesto del hispano montenegrino Nikola Mirotic, logró 12 puntos y ocho rebotes.

El base Derrick Rose, en su racha de inconsistencia y pobre juego tanto ofensivo como en la dirección del equipo, llegó a los 11 tantos, todos en la segunda parte, y el reserva Aaron Brooks consiguió 10 puntos. Mirotic, que no encuentra la solución a los problemas que tiene en los tiros desde fuera del perímetro, jugó 14 minutos y aportó cinco puntos, pero fue el mejor en las acciones bajo los aros.

Poca aportación de Mirotic

El internacional español anotó 2 de 8 tiros de campo, incluido un triple de cinco intentos, y no fue a la línea de personal, pero capturó 11 rebotes, repartió una asistencia y recuperó un balón. El pívot Joakim Noah se encargó de dominar las acciones bajo los aros al capturar 13 rebotes y los Bulls superaron a los Clippers 54-52 al concluir el partido.

Los Bulls concluyeron el tercer periodo con una ventaja parcial de 10 puntos (64-54) y tenían de nuevo todo a su favor para conseguir la victoria, pero al igual que le sucedió ante los Suns de Phoenix, en el cuarto perdieron toda la concentración y la consistencia en el juego colectivo y les costó permitir el empate a 66-66.

Los Clippers volvieron a caer

Esta vez, por suerte supieron reaccionar a tiempo y consiguieron una ventaja de siete puntos 73-66, con triple incluido de Gasol, y ahí cambió de nuevo la historia a su favor. El ala-pívot Blake Griffin mientras estuvo en el campo, fue expulsado por falta flagrante contra Gibson, lidero a los Clippers con un doble-doble de 18 puntos, 11 rebotes y dos tapones.

El base Chris Paul tampoco pudo ayudar a los Clippers a evitar la derrota y aunque tuvo la oportunidad de anotar el triple que hubiese forzado la prórroga lo falló y sus 12 tantos al final del partido le dejaron como segundo máximo encestador. Jordan, que no pudo ganarles el duelo a los hombres altos de los Bulls consiguió un doble-doble de 10 tantos, 14 rebotes y un tapón.