Pau Gasol, en exclusiva con Antena 3 Noticias sobre la violencia tras la muerte de George Floyd: "No lo justifico, pero lo puedo llegar a comprender"

Tras casi 20 años viviendo en Estados Unidos, Pau Gasol es una de las voces más autorizadas del deporte español para analizar la violencia y las protestas que se han desencadenado en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de un agente en Minneapolis.

El jugador español ha atenido a Antena 3 Noticias y, sin medias tintas, ha analizado lo que está ocurriendo, explicando que no aprueba pero sí entiende que haya ciertas protestas violentas.

"Este nivel de discriminación, de violencia, de asesinato… La situación no podía continuar y no puede continuar así. Es muy difícil cuando una población se ha visto atacada durante tantísimo tiempo. Las protestas son algo necesario para que haya un cambio real. No toda protesta va a ser pacífica, aunque incentivamos y todos queremos promover esa protesta pacífica. No lo justifico, pero lo puedo llegar a comprender hasta cierto punto", explica Pau Gasol.

Pau Gasol ha compartido vestuario con muchos jugadores de color en sus casi dos décadas en la NBA y conoce bien el nivel de racismo que existe en la sociedad estadounidense.

"Cuando ves asesinatos como el de George Floyd, como el de Ahmaud Arbery y como tantos otros, te hace estar con muchísima frustración, rabia y con dolor. Es inhumano, ataca directamente a los derechos humanos y a la humanidad de las personas", denuncia Pau Gasol.

"Puedes ver ciertas cosas en tu día a día sobre el racismo que existe hacia la raza afroamericana o hacia los latinos. Se habla de 400 años racismo y discriminación racial", explica Pau Gasol.