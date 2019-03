Los Nets dan la puntilla a unos Bulls sin rumbo

El pívot cubano estadounidense Brook López con un doble-doble impuso su poder en el juego interior y lideró el ataque ganador de los Nets de Brooklyn que vencieron a domicilio por 102-105 a los Bulls de Chicago y rompieron racha de cinco derrotas consecutivas.

López aportó 21 puntos, 12 rebotes y tres tapones y encabezó una lista de seis jugadores que tuvieron números de dos dígitos, incluido el ala-pívot Thaddeus Young que también consiguió otro doble-doble de 16 tantos y 13 balones capturados bajo los aros.

El base Wayne Ellington llegó a los 13 tantos al anotar cinco de nueve tiros de campo y se convirtió en el factor sorpresa ganador y sexto jugador de los Nets (8-20), que son penúltimos en la División Atlántico y han ganado sólo dos partidos fuera de su campo (2-12). Brooklyn dejó en el pasado una racha de cinco derrotas consecutivas, en tanto que Chicago se llevó una mala noticia, además del tropiezo.

Lesión de Noah, que podría ser grave

Su pívot Joakim Noah abandonó el encuentro en las postrimerías del tercer periodo, por una aparente lesión del hombro izquierdo. El escolta Jimmy Butler se ha convertido en el centro de atención de los Bulls por sus polémicas declaraciones del pasado sábado cuando cuestionó la autoridad y el estilo de trabajar del nuevo entrenador del equipo mientras que el novato Fred Hoiberg, volvió a ser el líder del ataque de la franquicia de Chicago al conseguir 24 puntos (11-20, 1-6, 1-3).

Antes del partido frente a los Nets, Butler reiteró que no lamentaba los comentarios que hizo en Nueva York, porque los realizó para motivar al equipo y conseguir que fuesen mejores, nunca para criticar la labor de Hoiberg, al que considera una gran persona y buen entrenador.

Pero la aportación de Butler, al igual que los 20 tantos del pívot español Pau Gasol, que no viajó a Nueva York, el pasado sábado, para recuperarse del esfuerzo realizado la noche anterior frente a los Pistons de Detroit en cuatro prórrogas, no pudieron evitar la tercera derrota consecutiva de los Bulls. Hoiberg, que también dijo que estaba ya superado el incidente que se generó con las declaraciones de Butler, reconoció al concluir el partido que el equipo no respondió con un mejor esfuerzo colectivo.

Derrota "decepcionante"

"Es decepcionante", declaró Hoiberg. "Se trata de una derrota difícil de asimilar, dado que es un partido en nuestro campo, donde tienes que ganar siempre, y además hemos sufrido dos derrotas consecutivas ante rivales con marca perdedora. Es una mala, mala derrota".

Gasol disputó 33 minutos en los que anotó 8 de 16 tiros de campo y 4 de 6 de personal, sin que esta vez hiciese ningún intento de triple. El jugador de Sant Boi se quedó a las puertas de lo que hubiera sido su decimoquinto doble-doble de la temporada al capturar nueve rebotes, incluidos siete que fueron defensivos, además dio tres asistencias, puso dos tapones y perdió tres balones.

Su compañero, el ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic volvió a la titularidad, pero como número tres, y aportó ocho puntos en los 22 minutos que estuvo en la pista del United Center, de Chicago. Mirotic anotó 3 de 9 tiros de campo, incluido un triple en cuatro intentos, y acertó 1-2 desde la línea de personal, además de capturar cuatro rebotes, incluidos tres defensivos, también dio una asistencia, recuperó tres balones, perdió uno y puso dos tapones.

11-15, la negativa marca de los Bulls

Los Bulls siempre estuvieron por detrás en el marcador en la segunda parte después de irse al descanso con tres tantos abajo (55-58). El partido se rompió a favor de los Nets en el tercer cuarto al conseguir un parcial de 69-81 a falta de menos de cinco minutos del final del periodo.

La otra nota negativa del partido para los Bulls fue la lesión en el hombro izquierdo que sufrió el pívot reserva Joakim Noah en el tercer periodo y que le obligó a abandonar el campo, aunque los primeros exámenes de rayos X dieron negativas a cualquier tipo de daño estructural, el jugador dijo que tendría que esperar a mañana, martes, para ver como evolucionaba con relación al dolor. La derrota dejó a los Bulls con una marca de 11-15, terceros en la División Central, pero a tres juegos y medio de los Cavaliers de Cleveland (18-7), que son los líderes.