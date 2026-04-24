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Así se construyó la pista de entrenamiento del Mutua Madrid Open en el Bernabéu

Nadal, Courtois, Sinner y Bellingham estrenaron la instalación, con Florentino Pérez como juez de silla.

Courtois, Nadal, Bellingham y Sinner, en pista de tenis en el Bernabéu

Nadal, Courtois, Sinner y Bellingham estrenan la pista de entrenamiento del Mutua Madrid Open en el Bernabéu | Efe

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La novedosa pista de entrenamiento del Mutua Madrid Open instalada en el Santiago Bernabéu fue estrenada este jueves con la presencia de Nadal, Courtois, Sinner, Swiatek y Bellingham. Un estreno por todo lo alto y que despertó una gran expectación. Como informa el Mutua Madrid Open, la pista estará disponible hasta el 30 de abril "para que las grandes estrellas de los circuitos ATP y WTA puedan disfrutar de la experiencia de entrenar en uno de los grandes templos del deporte mundial".

"Esta iniciativa representa un paso histórico para el torneo, para la ciudad de Madrid y para el propio estadio. Llevar una pista de tierra batida a uno de los recintos más emblemáticos del mundo supone crear un punto de encuentro único entre la tradición del tenis y la dimensión universal de un escenario que se transforma para seguir sorprendiendo con nuevas experiencias", indica el torneo madrileño en un comunicado.

El extenista español Rafa Nadal, los futbolistas del Real Madrid Jude Bellingham y Thibaut Courtois, el italiano Jannik Sinner, actual número uno del 'ranking' ATP, e Iga Swiatek, ganadora de seis grand slam, disfrutaron este jueves jugando un peloteo en la pista de tierra batida montada en el estadio Santiago Bernabéu con motivo del Masters 1.000 de Madrid.

"El Bernabéu demuestra su capacidad para albergar nuevas experiencias deportivas"

"Gracias a este tipo de iniciativas, el Bernabéu demuestra su capacidad para albergar nuevas experiencias deportivas, de entretenimiento y gastronómicas por sus posibilidades de adaptación a los estándares de los proyectos más exigentes del mundo", dijeron los organizadores del Mutua Madrid Open.

"Entrenar en un escenario de esta magnitud, acostumbrado a recibir citas históricas, convertirá cada sesión en algo más que una rutina competitiva: en una imagen de enorme fuerza para el tenis y para la ciudad", explica el Mutua Madrid Open.

"El Mutua Madrid Open vuelve a demostrar su vocación de innovación, su ambición internacional y su capacidad para generar proyectos diferenciales que trascienden lo estrictamente deportivo. La instalación de esta pista en el Bernabéu será, sin duda, una de las grandes imágenes de la edición 2026 del torneo. La tierra batida entrando en uno de los templos más universales del deporte", concluye el comunicado del torneo madrileño.

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