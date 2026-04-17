Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto y máximo anotador de la historia

El brasileño Oscar Schmidt, uno de los grandes iconos del baloncesto mundial y poseedor del récord de puntos anotados, falleció este viernes a los 68 años en la región metropolitana de São Paulo, según informó su familia.

El exjugador fue ingresado en un hospital tras sufrir un malestar repentino en su domicilio, tal y como adelantó el portal especializado Lance! y confirmó posteriormente su equipo de comunicación.

Aunque no se han hecho públicas las causas exactas de la muerte, Schmidt llevaba más de 15 años luchando contra un tumor cerebral. Durante ese tiempo fue un ejemplo de "determinación, coraje y amor a la vida", según destacó su familia en un comunicado difundido por el portal G1.

Un "símbolo eterno"

La Confederación Brasileña de Baloncesto lo definió como un "símbolo eterno" y agradeció todo lo que representó "dentro y fuera del campo".

Apodado 'Mano Santa', Schmidt dejó una huella imborrable en el baloncesto mundial. Es el máximo anotador de la historia, con 49.737 puntos, y participó en cinco Juegos Olímpicos, desde Moscú 1980 hasta Atlanta 1996.

Palmarés

Entre sus mayores logros destacan el oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, tras vencer a Estados Unidos en la final, y el bronce en el Mundial de Filipinas en 1978.

Aunque desarrolló gran parte de su carrera en Brasil, defendiendo camisetas como las de Palmeiras o Flamengo, también jugó en Europa, en el Juvecaserta italiano (1982-1990) y en el Forum Valladolid (1993-1995).

En 2013 fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en Estados Unidos, reconocimiento que consolidó su legado como una de las grandes leyendas del deporte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.