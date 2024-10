Marta Xargay denuncia amenazas de muerte a ella y a su mujer: "Espero que alguien le pegue un tiro..."

Marta Xargay, leyenda de la selección española de baloncesto femenino, ha denunciado una vergonzosa amenaza de muerte tanto a ella como a su mujer -la también baloncestista Breanna Stewart- a través de un correo electrónico.

La dirección de correo ya se conocía

Tal y como informa el 'New York Post', la dirección de correo ya era conocida, aunque el autor es desconocido públicamente. Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre ya que esta misma persona ya se había encargado previamente de mandar otras cartas con avisos de bomba e insultos y amenazas con contenido racista. La española enseguida denunció el contenido del correo en la comisaría de Nueva York que se encuentra al lado del Barclays Center.

"Espero que alguien le pegue un tiro a tu mujer. Que os jodan. Ojalá muráis las dos"

"Espero que alguien le pegue un tiro a tu mujer. Que os jodan. Ojalá muráis las dos", habría leído la jugadora española, retirada del baloncesto profesional desde 2021 y que está casada con Stewart desde 2020.

No su mujer, la estadounidense de 30 años se encuentra inmersa en las finales de la WNBA (NBA femenina) con su equipo, el New York Liberty, con el objetivo de proclamarse campeona en los próximos días. Este ataque, aunque fue dirigido a las dos, tenía como 'objetivo' a la neoyorquina. Stewart es una de las mejores jugadoras de la Liga y comparte equipo con otra estrella como Sabrina Ionescu. Las finales van empatadas a 1 entre Liberty y Minnesota Lynx, aunque de momento el equipo de los Grandes Lagos goza de cierta ventaja al haberse llevado una victoria como visitante.. El título de campeón es al mejor de 5 partidos (el que gane 3), y los dos próximos se disputarán en casa de Minnesota.

Xargay, una carrera de leyenda

Por otra parte, Xargay es considerada una de las mejores jugadoras en la historia del baloncesto femenino español. La catalana se retiró en 2021 tras haber militado en Uni Girona (2008-2009 y 2020-2021), Avenida Salamanca (2009-2015), USK Praha (2015-2018) y Dynamo Kursk (2018-2020). En su carrera en estos clubes consiguió el hito de proclamarse campeona de la Euroliga en la temporada 2010-2011 con Avenida Salamanca. También sabe lo que es ganar dos veces la Supercopa de Europa, cinco veces la Supercopa de España, tres la Copa de la Reina y hasta en dos ocasiones la Liga Femenina Española.

Un palmarés inigualable con España

Con la Selección Española fue internacional hasta en 147 ocasiones, jugando 143 partidos, colgándose 7 medallas: tres de oro en los EuroBasket 2013, 2017 y 2019, una plata olímpica en 2016, una plata mundial en 2014, un bronce en la Copa del Mundo 2018 y otro bronce europeo en 2015). También sumó 5 metales en Categorías de Formación: oro Europeo U16 2006, plata Europeo U18 2007, plata Mundial U19 2009, plata Europeo U20 2009 y plata Europeo U20 2010.

Sufrió bulimia por culpa de su entrenador Lucas Mondelo

Además, unos meses después de retirarse se decidió a contar públicamente el maltrato psicológico al que fue sometida mientras el ya exseleccionador Lucas Mondelo entrenaba en la selección española. "Hay límites que no hay que traspasar y él a mí me llevó a un límite muy heavy. He tenido muchos problemas con la comida por culpa de esta persona... Ya en Rusia nos dijo nos dijo a una compañera y a mí que nosotras no teníamos postre porque estábamos gordas", contó Xargay en una entrevista con 'El País'.

