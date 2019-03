Kyle Kuric: "Volveré a jugar en enero"

Kyle Kuric se recupera favorablemente del tumor cerebral que padecía, y ha anunciado a través de un vídeo que regresará en enero a las canchas.

Algunos jugadores de la plantilla ya se lo habían escuchado en los últimos días cuando hablaban con él por teléfono, pero todos se lo habían tomado en tono de broma, como una muestra de las ganas que tiene el joven alero de recuperarse y de volver cuanto antes.

Pero Kuric no bromea. Anoche anunció en público sus planes en su primera aparición desde que fue operado, en una breve conversación vía skype desde Barcelona para dirigirse a través del videomarcador del pabellón de Louisville (EEUU) a los aficionados de los Cardinals, el equipo de la liga universitaria donde se formó. "Me encuentro mucho mejor. Me dieron el alta en el hospital el miércoles y ahora estoy concentrado en recuperarme. Estaré en Barcelona otras dos semanas, luego regresaré a Gran Canaria y volveré a jugar en enero", anunció el jugador amarillo, de 26 años.

Kuric aprovechó además su intervención -apenas dos minutos, en los que hablaba tumbado desde la cama- para expresar su agradecimiento a todos aquellos que le han apoyado o enviado mensaje de aliento a su familia durante las últimas semanas.

El jugador estadounidense fue operado el pasado 5 de noviembre en el centro médico Teknon, de Barcelona, de un tumor cerebral, un meningioma, que le había sido detectado esa misma semana tras perderse un partido de la Liga Endesa debido a unas migrañas.

Aunque el tumor resultó ser benigno, la operación se complicó y Kuric fue intervenido por segunda vez debido a un edema. El alero ha hecho grandes progresos en los últimos días que le han permitido abandonar el centro médico, aunque en las próximas semanas deberá ser operado de nuevo para que le coloquen una placa en la zona del cráneo afectada por las dos operaciones anteriores.