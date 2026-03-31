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Despiden a un jugador de los Chicago Bulls por comentarios homófobos en el Mes del Orgullo de la NBA

Los Bulls despiden a Jaden Ivey tras sus polémicos comentarios contra el Mes del Orgullo LGTBIQ+ en la NBA.

El jugador de los Chicago Bulls Jaden Ivey

El jugador de los Chicago Bulls Jaden IveyGetty

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Los Chicago Bulls han decidido rescindir el contrato del base Jaden Ivey por "conducta perjudicial para el equipo" después de unas declaraciones en redes sociales que han generado una fuerte polémica.

El jugador, de 24 años, criticó abiertamente la celebración del Mes del Orgullo en un directo de Instagram. "¿El mundo puede proclamar lo LGBTQ, no? Proclaman el Mes del Orgullo. Y la NBA lo proclama. Se lo muestran al mundo. Dicen: 'Venid a uniros a nosotros en el Mes del Orgullo, a celebrar algo inmoral'", afirmó.

Ivey fue más allá en su discurso: "Lo proclaman en las vallas publicitarias. Lo proclaman en las calles. Inmoral", añadió.

Además, en otras intervenciones, el base también calificó el catolicismo como una "religión falsa" y cuestionó la fe de varios jugadores de la NBA, lo que agravó aún más la controversia.

Sólo 4 partidos con Chicago

El jugador había llegado a los Bulls hace apenas dos meses procedente de los Detroit Pistons, que lo seleccionaron en el número cinco del draft de 2022. Sin embargo, su paso por Chicago ha sido breve: disputó solo cuatro partidos antes de sufrir una lesión de rodilla que le apartó del resto de la temporada.

Ivey se encontraba en el último año de su contrato de novato y estaba previsto que se convirtiera en agente libre este verano. Tras su despido, pasa a ser agente libre sin restricciones.

A nivel deportivo, promedió 8,2 puntos en 33 partidos con Detroit esta temporada y 11,5 puntos en sus cuatro encuentros con Chicago. Su historial de lesiones, unido a la polémica generada por sus declaraciones, podría dificultar que encuentre equipo en la NBA a corto plazo.

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