Álex Abrines, muy cerca de fichar por Oklahoma City Thunder

TIENE UNA OFERTA DE 18 MILLONES DE DÓLARES EN 3 AÑOS

Las altas ofertas que se están dando en la NBA están rompiendo el mercado mundial de baloncesto. La ACB en general y el Barça en particular podría sufrir una baja muy sensible, que no es otra que la del internacional español Álex Abrines. El escolta mallorquín estaría cerca de ser nuevo jugador de los Oklahoma City Thunder tras recibir una jugosa oferta de 18 millones de dólares en 3 años. La NBA tendría diez jugadores españoles la próxima temporada, cifra récord en la mejor liga del mundo.