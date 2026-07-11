España vuelve a vibrar con la selección y se ilusiona con la segunda estrella

Más de 6.000 aficionados volvieron a teñir de rojo la plaza de Colón para acompañar a la selección española en su pase a las semifinales del Mundial. La Fan Zone instalada por la RFEF se convirtió, una vez más, en el gran punto de encuentro para vivir un partido que terminó desatando la euforia con el gol de Mikel Merino en los últimos minutos.

Desde mucho antes del pitido inicial, el ambiente ya era de las grandes citas. Banderas, camisetas, cánticos y familias enteras ocuparon la plaza mientras sonaba la música y los aficionados calentaban motores para una noche que prometía emociones fuertes. El primer gol de España hizo estallar Colón, aunque la alegría duró poco tras el empate belga, que devolvió la tensión a una afición que no dejó de creer.

La fiesta no paró en el descanso

Lejos de apagarse, la fiesta continuó durante el descanso. Una charanga puso banda sonora a la espera de la segunda parte y convirtió la plaza en una auténtica celebración improvisada. Entre bailes y cánticos, muchos aficionados aseguraban que España tenía "el mejor ambiente del mundo", convencidos de que el apoyo desde la grada también podía marcar la diferencia.

La segunda mitad comenzó, sin embargo, con un contratiempo inesperado. Un fallo en la pantalla gigante dejó sin señal a los miles de aficionados congregados en Colón durante los primeros minutos del segundo tiempo. Lejos de abandonar la plaza, muchos recurrieron a sus teléfonos móviles para seguir el encuentro mientras esperaban que se restableciera la retransmisión. La incertidumbre aumentó todavía más la tensión de un partido que parecía encaminado a la prórroga.

Euforia final

Cuando el empate parecía definitivo, llegó el momento que desató la locura. El gol de Mikel Merino en el tramo final provocó una explosión de alegría entre abrazos y saltos que se prolongaron durante varios minutos. Colón volvió a convertirse en el epicentro de la celebración de una selección que, 16 años después, regresa a unas semifinales mundialistas.

La plaza ya se había consolidado durante este Mundial como el gran punto de reunión de los seguidores de la Roja, con miles de personas siguiendo cada partido en un ambiente festivo.

Ahora, la ilusión se traslada a las semifinales, donde España se enfrentará a Francia con el sueño de seguir haciendo historia. Y, visto lo ocurrido en Colón, la afición volverá a estar preparada para empujar desde antes del primer minuto.

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