El vídeo de Kate Perry en Barrio Sésamo, censurado

Un barrio idílico, tranquilo, pacífico... el Barrio Sésamo es el escenario de la última polémica de la cantante Kate Perry en Estados Unidos.



Perry, invitada en uno de los capítulos, interpreta junto al muñeco Elmo su canción Hot and Cold. El problema es que han llovido las quejas.



Muchos padres no terminan de ver claro que el ceñido y escotado vestido amarillo que luce la cantante sea lo más apropiado para que sus retoños lo vean en la tele.



De momento el vídeo no se emitirá en el especial de Navidad en el que estaba previsto. Eso sí, en YouTube, arrasa.