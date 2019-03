La soprano Ainhoa Arteta lanza su segundo disco de música pop

El álbum recopila doce versiones de temas de música pop de bandas como Nirvana, Guns N’Roses, Los Secretos o U2. El disco de Arteta incluirá versiones de 'Don't give up' de Peter Gabriel, 'Smells like teen spirit' de Nirvana, 'With or without' de U2, 'She' de Charles Aznavour, 'Sweet child o' mine' de Guns N' Roses, 'What a wonderful world' de Louis Amstrong, 'Contigo' de Joaquín Sabina, 'Por el bulevar de los sueños rotos' de Los Secretos o 'Se dejaba llevar' de Antonio Vega, entre otros.

Este es el segundo trabajo discográfico de pop que lanza Arteta, tras La Vida en 2009, que vendió más de 100.000 copias. La cantante tiene numerosos proyectos. Ha cerrado contratos para cantar ópera hasta 2016. En marzo de 2011 recalará en Bilbao para interpretar a Tatiana en la ópera Eugen Oneguin. La Soprano Ainhoa Arteta ha presentado su segundo álbum de música pop bajo el título Don’t give up.