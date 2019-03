Seis años después de su rodaje,por fin se estrena la película 'Manolete'

Lo tenía todo para cuajar una gran faena: dos actores con tirón, Adrian Brody -que por su físico parecía nacido para el papel- y Penélope Cruz. Un buen presupuesto, 20 millones de dólares, y un personaje protagonista con leyenda.Pero tras su rodaje los impagos se sucedieron uno tras otro. Un juez llegó a embargar incluso la cinta por la deuda de 160 mil euros a la empresa de los decorados.

Hace una semana su productor Andres Vicente Gómez parecía justificarse en tuiter: El 24 se estrena "Manolete" de la que hace tiempo personalmente me desvinculé y para aquellos que no lo saben después de Manolete he producido otras cuatro películas. Sea como fuere en este tiempo todo ha cambiado, sólo por ejemplo Penélope Cruz ha ganado un óscar y ha sido nominada a otros dos y lo que es importante: la película ya se ha estrenado en Francia y en video en Estados Unidos o Gran Bretaña.

Así que ahora llega a nuestras salas muy descafeinada. No sólo público, la crítica también da la puntilla. Manolete no está maldita, simplemente es mala.