Russian Red a dúo con Elvis Presley

A su vez el CD será la pieza principal del espectáculo que Cirque du Soleil prepara en Las Vegas para conmemorar el nacimiento del Rey del Rock hace 75 años. En el espectáculo, las artistas de Cirque du Soleil interpretan los temas y ese es el motivo de que se haya elegido una voz femenina en cada país para interpretar los dúos.

"Cuando me lo propusieron me chocó, como es natural, porque la figura de Elvis impone. Suena como un sacrilegio”, aseguró Lourdes Hernández al comentar la noticia. "Pero yo lo he considerado como un privilegio, como una gran oportunidad de tener una grabación en la que mi voz suena junto a la de él con dignidad". Y continúa: "Hace un año me compré un vinilo con los éxitos de Elvis y allí estaba 'Love Me Tender'".