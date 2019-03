Red Hot Chili Peppers, dispuestos a arrasar con 'I'm With You'

Dejaron el listón muy alto con 'Stadium Arcadium' y cualquier disco no valdría para continuar pegando fuerte. Tras cinco años sin escucharles, Red Hot Chili Peppers acaban de publicar su nuevo disco 'I'm With You'.

"Después de tanto éxito, tantos conciertos y tantos saltos, 'necesitábamos un descanso', comenta Flea, el bajista del grupo. Asegura que terminaron exhaustos. Y ya con renovada energía se pusieron a componer su nuevo disco. Perfilaron hasta 70 temas. Su primer single es 'The Adventures of Rain Dance Maggie'.

'Algunos de los nuevos temas los compusimos rápidamente', nos dice Anthony el líder del grupo. 'Surgieron simplemente mirándonos a los ojos'. Y en esa labor colaboró el nuevo guitarrista, Josh Klinghoffer, un virtuoso músico que le da a la batería, al piano, 'y además es muy atractivo', dice Flea.

Rock, baladas y country aderezado con su picantón estilo que mostrarán en directo a mediados de diciembre en nuestro país.